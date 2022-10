Lorenzo Fontana, chi è la moglie Emilia Caputo: età, lavoro, figlia, Instagram

Lorenzo Fontana è il candidato Lega per la Camera, fedelissimo di Salvini e Ministro per la famiglia e disabilità nel governo Conte I, oltre che Ministro per gli Affari europei per i mesi successi al suo precedente ministero. Cattolico tradizionalista ed euroscettico è lui l’esponente della Lega che Matteo Salvini ha voluto indicare come principale candidato alla presidenza della Camera. Ma cosa sappiamo della moglie Emilia Caputo? In realtà non tantissimo, ma andiamo per ordine e cerchiamo di sviscerare il suo profilo politico e privato.

Cursus Honorum di Lorenzo Fontana

Lui, laureato in Scienze politiche all’Università di Padova, Lorenzo Fontana è classe 1980, di Verona, sebbene abbia vissuto a lungo nella città di Bruxelles con sua moglie e la figlia. Qui, nel corso degli anni, ha intessuto una fitta rete di rapporti con i partiti euroscettici, iniziando a farsi un nome nei loro corridoi. Oltre a ciò, è giornalista pubblicista e militante, sin da giovanissimo, della Lega Nord. Inoltre è stato anche vicecoordinatore federale del Movimento Giovani Padani per poi diventare anche vicesegretario provinciale della Lega Nord di Verona.

La carriera politica

Dopo l’elezione a consigliere comunale a Verona, nel 2009 viene eletto per la prima volta anche in Parlamento Europeo, per poi essere rieletto qualche anno dopo, nel 2014, dimettendosi però quando è stato chiamato alla Camera dei Deputati nel 2018. Dal 1° giugno dello stesso anno, lo ricordiamo, è stato Ministro per la famiglia e le disabilità del governo Conte I, fino al 10 luglio 2019. Dal 5 settembre dello stesso anno, invece, è diventato Ministro per gli Affari europei.

Chi è la moglie Emilia Caputo?

Ma veniamo ora al punto. Chi è sua moglie? Lorenzo Fontana è sposato con Emilia Caputo, della quale però non sappiamo quasi nulla, questo è doveroso affermarlo. Tra le poche e rade informazioni, sappiamo però che ha lavorato in passato per il Parlamento europeo. Ha sposato Fontana e insieme hanno avuto anche una figlia che si chiama Angelica.