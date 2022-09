Emma Marrone ricorda il papà su Instagram: ‘M manchi come l’aria’

Un post commovente quello che Emma Marrone ha voluto dedicare al padre recentemente scomparso. Un pensiero sentito e speciale quello rivolto dalla cantante all’amato padre che se oggi fosse ancora vivo avrebbe compiuto 67 anni.

Leggi anche: Emma Marrone, il papà Rosario muore all’età di 66 anni: ”Ti amerò per sempre, fai buon viaggio”

Il messaggio di Emma in ricordo del padre

‘Ciao Papà. Qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. Come l’aria.‘ Questa la sentita dedica che Emma ha rivolto al padre nel giorno del suo compleanno. Parole, le sue, che arrivano dritte al cuore e che la cantante ha deciso di condividere con i fan attraverso delle storie su Instagram.

Il Post della cantante

Ma non solo le stories. In questo giorno speciale e al contempo doloroso, Emma ha voluto dedicare al padre anche un post. ‘Buon compleanno vecchio lupo’ ha scritto la cantante, accompagnando la frase con l’immagine di un pollice con Indice e Migliolo all’insù, simbolo rock per eccellenza.

Ecco, dunque, che a sole due settimane dalla scomparsa del padre Emma rompe il silenzio degli ultimi giorni, tornando a far emozionare i fan con le sue splendide parole.

.