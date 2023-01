Epifania 2023: frasi e immagini divertenti per la Befana per WhatsApp e Facebook

Frasi e immagini divertenti per la Befana da mandare su WhatsApp e Facebook. La Vigilia dell’Epifania è arrivata, domani in tutta Italia si festeggia il 6 Gennaio 2023. La Befana sta arrivando e in moltissimi già in queste ore hanno iniziato ad inviare SMS e WhatsApp per gli auguri di Buona Befana 2023. Tantissime le persone che ogni anno celebrano questa ricorrenza mandando frasi simpatiche e immagini divertenti ad amici, parenti e colleghi di lavoro. Abbiamo realizzato un articolo con le migliori immagini e frasi per la Befana 2023, una raccolta pronta all’uso con frasi originali e aforismi da mandare su WhatsApp ma anche su Facebook Messenger, Instagram e altri social network.

Frasi per la Befana 2023 da mandare su WhatsApp

Partiamo da messaggini carini e divertenti da inviare ai nostri contatti. Ricordiamo che il consiglio è sempre quello di prendere spunto da queste frasi e sistemarle a piacimento, mettendoci magari del nostro, così da confezionare pensieri sempre originali.

Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa!

Complimenti Lei è stata scelta tra migliaia di donne per il suo viso, per il suo aspetto e per il suo portamento.. Venga a ritirare il premio: una bellissima scopa… Auguri Befana!

Entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo… Gioia, vai piano stanotte, che ti sequestrano la scopa!

Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!

Vesuviana, americana o australiana non c’è differenza di Befana ed anche tu che sei la mia più cara amica oggi con la scopa in giro devi far una gran fatica!

Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa?

Auguri Buona Befana 2023: le migliori frasi, immagini animate e GIF da mandare su WhatsApp

Aforismi e frasi belle Befana 2023

La Befana quest’anno a causa di un improvviso malore non potrà lavorare: perché non invii alla associazione delle befane il tuo curriculum? Hai buone possibilità di essere assunta!

La Befana quest’anno sarà diversa dagli altri anni! Come minimo si farà un selfie mentre consegna il carbone… Auguri!

Ho sentito dire che per tutto il mese di gennaio le concessionarie offrono incentivi statali per l’acquisto di un nuovo veicolo. Approfitta dell’occasione e affrettati a rottamare la tua vecchia scopa a carbone! Auguri Befana!

Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino… Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare! Auguri collega!

È bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi ma anche sogni… Buona Epifania 2023!

È previsto un improvviso abbassamento delle temperature per la notte dell’Epifania. Mi raccomando, non farmi stare in pensiero: copriti bene quando vai a cavallo… della tua magica scopa!

Befana 2023: frasi e immagini divertenti per l’Epifania da inviare su Facebook e WhatsApp

Video e immagini da inviare per la Befana 2023

A questo link troverete invece una raccolta di video da mandare ad amici e parenti per fare gli auguri di Buona Befana 2023. I video sono stati caricati su YouTube e possono essere condivisi con i propri cari direttamente tramite WhatsApp, Facebook o altro social network. Chiudiamo infine con una bella foto gallery con le migliori immagini da inviare ai nostri amici sempre su Whatsapp e perché no anche Instagram.