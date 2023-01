Epifania 2023, le frasi divertenti da inviare su WhatsApp nel giorno della Befana: le immagini più belle

Ci siamo, il giorno della Befana sta, finalmente, per arrivare! La simpatica nonnina è, infatti, in procinto di partire per distribuire dolcetti e carbone a tutti i bambini del mondo, donando loro un momento di gioia e allegria! Dall’altro lato invece gli adulti approfittano della giornata di festa per rivolgere i loro migliori auguri a parenti e familiari. Quale modo migliore per farlo se non attraverso un simpatico messaggio di auguri o un’ immagine divertente? Ecco per voi una serie di frasi ed immagini raccolte ad hoc per inviare ai propri cari dei simpatici auguri per la Befana. L’effetto sorpresa è assicurato!

Frasi simpatiche per gli auguri della Befana

Cara Befana, ho saputo che anche quest’anno vuoi passare da me. Sei molto gentile, invece di riempire la calza però, per questo 2023 ti chiedo di accoppiare tutti i calzini spaiati, grazie!

Buon lavoro, so che oggi sarà una giornata intensa!

Mi raccomando, vola alto quando passi sopra la mia casa! Auguri per la tua festa, buona Epifania!

Auguri ma mi raccomando, non lascare la scopa in divieto di sosta!

È meglio se resti a casa stasera…non vorrei mai che qualcuno ti chiedesse di fare gli straordinari il giorno della tua festa. Auguri Befana!

Promemoria! Come ogni anno ci vediamo il pomeriggio del 5 gennaio per ultimare i preparativi dividendoci le zone e soprattutto per la consueta revisione della scopa. Poi cena veloce e si comincia a lavorare a mezzanotte in punto. Avvisa anche le altre!

Gentile candidata, grazie per aversi inviato il suo curriculum. Tra le tante candidature è stata selezionata proprio lei per aspetto e presenza. Passi a ritirare la sua scopa: è lei la Befana in carica!

Auguri per la tua festa, Befana mia!

Se quando la Befana ti vede scoppia a piangere, capiscila. Ha tanta paura che ora le fregherai il lavoro!

Ho appena saputo che quest’anno la Befana ha avuto un impegno improvviso e che quindi non potrà lavorare: perché non invii il tuo curriculum, hai certamente ottime possibilità di essere assunta!

Ieri è stata una notte stupenda: il cielo era bellissimo e pieno di stelle. Poi però guardando bene mi sono accorta di una cosa. Mi spieghi dove andavi su quella scopa? Tanti auguri, Befana!

