Befana 2023, dove andare e cosa fare il 6 gennaio sul litorale romano (e non solo): gli eventi in programma

La Befana è certamente una delle feste più amate dai bambini. Ma i grandi, però, non devono scoraggiarsi, perché la maggior parte degli eventi in programma a Roma e sul litorale sono aperti anche a loro, che potranno beneficiare insieme ai più piccoli di questo sensazionale giorno di festa, con attività che risulteranno coinvolgenti anche per le loro aspettative. Dunque, ecco una rassegna degli eventi più sorprendenti che ci sono i giro, non vi rimane che fare la vostra scelta. Continuate a leggere!

Befana 2023: Piazza Navona e in Piazza delle Cinque Lune

In cima alla lista degli eventi c’è sicuramente la Befana di Piazza Navona, con il suo tradizionale volo, un arduo compito affidato come sempre ad un vigile del fuoco travestito con i panni dell’adorata vecchina, il quale, una volta sceso a terra, distribuirà i dolciumi a tutti i bambini presenti in piazza. Ricordiamo che il ancio con la scopa avverrà alle 10 in punto dal campanile della chiesa di Sant’Agnese in Agone, un bel volo senza dubbi.

La Befana Biker sul Litorale romano

Il 6 Gennaio 2023 ci saranno anche gli Amici Biker di Roma, a portare la Befana in giro per il Litorale romano con i loro veicoli green. La partenza è prevista per il primissimo pomeriggio, intorno alle 15,30 ad Ostia Antica per arrivare a chiusura di evento al Parco Pubblico G. F. Bozzetto a Fiumicino alle ore 16.00. Al Parco Bozzetto, invece, già dalle 10.00 ci saranno laboratori, teatri, e il pranzo della Befana per i bambini.

Ostia Antica, la Befana per le famiglie in difficoltà

Nel decimo Municipio, invece, la Befana arriva soprattutto per le famiglie in difficoltà, grazie ad una iniziativa organizzata dall’Associazione Quelli che ..la Cultura al Roman Country Residence a Largo Pasquale Festini ad Ostia Antica. In realtà, da queste parti, la Befana è in anticipo, perché già il il 5 gennaio ci sarà una festa per i bambini i a partire dalle ore 16,00 con la consegna di un pacco per tutti i piccoli partecipanti. Tra le sorprese ci sarà un gioco e anche un bel libro, che non fa mai male. E i dolcetti? Certo, sì, anche quelli.

La cavalcata dei Magi ad Albano Laziale

Albano Laziale non è esente dalla visita della vecchina più amata di sempre, anzi: previsti grandi festeggiamenti che inizieranno da oggi 5 gennaio e che si concluderanno domani, 6 gennaio 2023. In queste giornata, a partire dalle ore 18.00, a Piazza Gramsci, verranno predisposte attività di intrattenimento con clown e personaggi delle fiabe pensate appositamente per i più piccoli e il loro divertimento. Nell’ultimo giorno, domani, si terrà, alla stessa ora, anche la tradizionale cavalcata dei Re Magi, che avrà inizio da piazza Mazzini e che arriverà fino alla Cattedrale di San Pancrazio in piazza Duomo.

Befana e presepe a Tivoli