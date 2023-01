Befana 2023, tutti gli eventi in provincia di Latina: spettacoli in programma il 6 gennaio

La Befana 2023 sta per arrivare, ormai manca davvero poco al suo ingresso trionfale nelle nostre case. La speranza di ognuno di noi è che nella calza non sia solamente del carbone, ovviamente, ma anche qualche prelibatezza dolciaria, per poterci scaldare il cuore durante la magica giornata del 6 gennaio 2023. Ma non è tutto, perché è anche una giornata da trascorrere in famiglia, in compagnia dei propri cari, magari intenti in qualche attività divertente da fare tutti insieme. Ecco allora una rassegna dei principali eventi che ci saranno nella provincia di Latina e a cui potrete prendere parte insieme alla famiglia o ai vostri cari, per poter vivere in modo spensierato questo magico giorno. Continuate a leggere!

Calza della Befana 2023 particolari: ecco le più originali

Borgo di Castellone a Formia

Alle ore 9.00 ci sarà l’apertura della rinomata Manifestazione. Subito dopo, partirà il giro per le vie del Quartiere del Complesso Bandistico “Ritmo e Armonia” Città di Riardo diretto dal M° Nico Tartaglia. Ma non è tutto, perché dalle 9.30 alle 12.30, in Piazza S. Erasmo, ci saranno sorprese, musica e tanto divertimento: sarà presente anche la Befana in persona, con i suoi dolci che verranno distribuiti a tutti i bambini. E poi ancora, giochi, intrattenimento, gonfiabili e laboratori creativi pensati per i più piccoli.

Dolci e prelibatezze a Gaeta

Per la festa della Befana 2023, anche Gaeta si sta preparando in grande: infatti, nellasuggestiva via Indipendenza la Befana donerà dolciumi e palloncini dalle ore 17:00 alle 20:00. Non mancate, mi raccomando!

Minturno, aspettando la Befana

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Minturno, il Presidente dell’Associazione Cult. Gruppo Folklorico I Giullari è lieto di invitarvi alla manifestazione “Aspettando la Befana…Telethon” il giorno 05 gennaio 2023 dalle ore 18.00 nel Castello Ducale di Minturno. Sarà un pomeriggio musicale con Pianoforte e Chitarra e Tombolata di Beneficenza a cui potranno prendere parte tutti, e in modo gratuito. Il 6 gennaio, invece, il giorno ufficiale della Befana, alle ore 16:00 presso la Parrocchia di San Biagio a Marina di Minturno: animazione, giochi, truccabimbi, pop corn, dolci sorprese. Ingresso gratuito. Inoltre, da sottolineare che proprio nell’ambito della XVII rassegna “Natale al Castello”, il Comune di Minturno organizza la “Festa della Befana”, interamente dedicata ai bambini.