Calza della Befana 2023 particolari: ecco le più originali

Quest’anno, sotto l’albero, per la Befana 2023, non ci sarà solamente carbone. Se state cercando caramelle, dolci e leccornie di ogni tipologia per comporre la vostra personalissima calza delle Befana, questo è l’articolo giusto per voi. Durante la lettura, vi proporremo alcuni consigli che di certo vi faranno comodo in vista della magica giornata di domani. Se siete stati buoni durante queste feste, e non vi meritate assolutamente il carbone, allora ecco i nostri consigli per poter comporre la vostra calza perfetta da riporre sotto l’albero, oppure da regalare ai vostri cari per fare una sorpresa originale.

Befana 2023, consigli per la calza perfetta: la linea natalizia di Ernst Knam

Immancabili, sono i simpatici omini di cioccolato proposti in tre versioni per dare un tocco di creatività alla vostra calza della Befana 2023: l’originalissima linea natalizia di Ernst Knam spazia dalle box di praline, ai lecca lecca fino ai «macaron tree», ed è semplicemente perfetta per la composizione della vostra calza. Come anticipato, gli omini di Knam vengono proposti in tre versioni: fondente Perù Pachiza 70%, latte 35% e bianco, decorati con cioccolato bianco colorato. Scelta difficile! Meglio prenderli tutti e tre..

Il torrone di Paolo Brunelli

Un altro prodotto gustoso per completare la vostra calza, è senza dubbio il torrone di Paolo Brunelli che senza alcun dubbio potrebbe fare al caso vostro. Un nome, una certezza di qualità. Il torrone bianco, nella nostra versione preferita, viene ricoperto di cioccolato fondente al 72%, che va a formare una crosta che dona tanto gusto e una croccantezza indescrivibile a parole, da provare assolutamente.

Frutta secca di Noberasco 1908

Ma andiamo avanti. Un’altra fantastica idea per riempire la vostra personalissima calza della Befana potrebbe essere quella di lasciarsi ispirare dalla frutta secca di Noberasco 1908. E di fatto, l’accoppiata cioccolato e frutta secca è semplicemente stupenda e libidinosa. Per queste feste l’azienda propone una linea dedicata al Natale, «Magie del Deserto», in cui troviamo box assortiti con frutta secca, disidrata, ricoperta di cioccolato, caramello o yogurt.

I biscotti alla cannella e al lampone di Nespresso

Ma le idee non sono finite qui: vi proponiamo anche un altro elemento molto originale da inserire nel vostro pacchetto di dolciumi: i biscotti alla cannella e al lampone di Nespresso, creati dal celebre chef di pasticceria francese Pierre Hermé. Ingredienti unici, che si completano a vicenda: le note speziate della cannella di Ceylon sono enfatizzate dall’aroma delicato dei lamponi e dal dolce gusto dello zucchero leggermente caramellato. Davvero edonismo allo stato puro.

La lattina personalizzata di Caffè Vergnano

Se, invece, la calza che dovete riempire per questa Befana 2023 è destinata a qualcuno di più grandicello, con l’anagrafe non proprio fanciullesca, un’ottima idea allora potrebbe essere la lattina personalizzata di Caffè Vergnano. Vi basterà scegliere la miscela (moka, espresso o decaffeinato), poi si potrà modificare la lattina aggiungendo una foto e una frase. Originale no?

La firma di Enrico Rizzi

Infine, la nostra ultima proposta porta la firma di Enrico Rizzi che, per questa Epifania ha deciso di proporre due calze, la Golosa e la Gourmet, entrambe rappresentano un vero e proprio percorso di assaggi. In tutte e due le varianti si trovano dei sacchetti di carbone dolce, due tavolette di cioccolato, un barattolo di crema spalmabile, e non solo. Ancora: un sacchettino di dragées assortiti, caramelle artigianali e gianduiotti. A fare la differenza solamente la quantità delle delizie contenute.