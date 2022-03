Equinozio di Primavera 2022: data, significato e curiosità

Equinozio di Primavera: ecco tante informazioni relative al riguardo. Per prima cosa ricordiamo che questa data segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Il primo giorno della nuova stagione è previsto per il 20 marzo: tante persone pensano che la data sia il 21 marzo, ma in verità non c’è un giorno fisso. A livello meteorologico la primavera è iniziata il 1° marzo.

Equinozio di Primavera 2022: la data

20 marzo 2022, ore 15.33: questa la data prevista per l’equinozio di primavera. In questo giorno si avranno lo stesso numero di ore di luce e di buio. Un curiosa coincidenza, quella del 20 marzo: anche nel 2021 l’equinozio era caduto in questo giorno. Il 21 giugno 2022, poi, saluteremo la primavera: con il solstizio d’estate ci sarà un nuovo passaggio. Ancora, il 22 settembre tornerà l’autunno.

Equinozi e solstizi

L’equinozio viene dal latino, aequinoctium, ed è un termine che si riferisce alla primavera e all’autunno: è il momento in cui il sole si trova allo zenit dell’equatore. Ciò significa che la durata di ore del giorno e della notte è la stessa (i due emisferi ricevono 12 ore ciascuno di luce e oscurità). Solstizio invece è un termine che si riferisce all’estate e all’inverno e, al contrario dell’equinozio, segna il giorno in cui l’emisfero nord e il sud raggiungono il massimo e il minimo di luce.

Leggi anche: Quali sono gli effetti benefici dell’olio CBD