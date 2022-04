Euronics, ‘Rottama e Risparmia’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte smartphone iPhone, TV e PC

Tantissime altre offerte da Euronics con il nuovo volantino disponibile dal 21 Aprile “Rottama e Risparmia“. Tutte le offerte sono disponibili nei negozi del gruppo Dimo fino all’11 Maggio 2022! Si potranno trovare tantissimi prodotti imperdibili, come il nuovo Samsung Galaxy A53, il best-seller Redmi Note 11 o la smart TV Philips OLED 55.

Tantissime novità imperdibili

La grandissima richiesta per il nuovo Samsung Galaxy A53 non sarà più una speranza ma realtà. Grazie alle promozioni di Euronics si potrà acquistare lo smartphone a soli 399 euro. Il best-seller Redmi Note 11 si potrà trovare a 199euro, la smart TV Philips OLED 55 a 999euro così come il notebook MacBook Air 2020. In allegato alcune foto con tantissimi altri prodotti in offerta.

Elettrodomestici, prodotti per la casa, televisori, cuffie per la musica, tutto ciò che vi viene in mente!