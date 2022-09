Eurospin, offerte e promozioni dal 15 al 25 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Da oggi, 15 settembre 2022 prendono il via le offerte previste sul volantino Euro Spin. Promozioni che termineranno il 25 settembre prossimo.

Una catena discount che mette a disposizione dei suoi clienti, grazie a questo nuovo volantino, una serie di super offerte.

Le offerte per i freschi in dispensa

Per i freschi in dispensa: la coppa stagionata a solo 1.49 euro, mortadella bologna a 1.39, lo speck stick a 1.59 e il salame cacciatore dop a 1.99 euro. Ma anche cappelletti al prosciutto crudo a 1.69 euro, provolone valpadana a 2,49 euro, gorgonzola dolce dop al cucchiaio a 2.89 euro.

Prodotti in promozione per la dispensa

E per la vostra dispensa una grande varietà di prodotti: Olio Evo fruttato leggero a soli 5.29, melanzane alla contadina gustose a 0.99 euro, filetti di sgombro grigliati all’olio Evo a 1.49 euro, riccioli di mais a 0.95 euro, il caffè classico Gran Gusto a 3.99 euro.

Le offerte sui vini

Ancora tanti i prodotti in offerta per i clienti Eru Spin. Ottimi vini come: Lambrusco Modena dop frizzante rosè a 1.59 euro, Montepulciano/ Trebiano/ cerasuolo d’Abruzzo doc a 1.49 euro e Garda doc frizzante a 1.59 euro.