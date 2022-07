Eurospin, offerte e promozioni dal 7 al 17 luglio: sfoglia il nuovo volantino

È in arrivo il nuovo volantino della nota catena di supermercati Eurospin. Numerose le promozioni che è possibile trovare al suo interno e che soprattutto riguardano una vasta gamma di prodotti. Questa fa sì che ogni cliente possono tornare a casa soddisfatto della propria spesa e con il carrello pieno di prodotti di qualità. Vediamo dunque quali sono le promozioni presenti nel volantino Eurospin.

Le offerte valide nel nuovo volantino Eurospin

Come anticipato sono davvero numerose le offerte che è possibile trovare nei punti vendita Eurospin. Altrettanto numerosi i prodotti scontati e il sapore di queste offerte è marcatamente estivo, come si può notare dalle foto che riportiamo di seguito. Ma attenzione, va detto che le promozioni partiranno il 7 luglio e resteranno attive fino al 17. Quindi affrettatevi se non volete farvele scappare.

I prodotti in sconto

Promozioni sui gelati, in vaschetta e singoli, sulla frutta, sui succhi, le bevande in genere e i prodotti alimentari come ad esempio affettati, salmone o, ancora, interessanti promozioni si applicano sul reparto surgelati. Cosa aspettate a fare il pieno nel carrello? Tutte le offerte della nota catena di supermercati sono consultabili qui.