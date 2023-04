Eventi 1 maggio 2023 in Italia: cosa fare e dove andare

A Roma e nel resto del Lazio, saranno numerosi i musei aperti nella giornata del Primo Maggio. Tutto per garantire una Festa dei Lavoratori speciale, offrendo anche l’entrata gratuita in questi spazi della cultura. A comunicare la buona notizia per turisti e cittadini, è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che in quella giornata terrà aperto monumenti, aree archeologiche e musei statali. Ecco la lista di quali saranno aperti nel Lazio.

I musei gratis nel Lazio

Questi sono i musei che aperti sul territorio della Regione Lazio:

Museo Archeologico Nazionale G. Carettoni di Cassino (ore 9.00 – 19.00);

Museo Archeologico Nazionale di Formia (ore 8,30 – 19.30);

Area Archeologica Tomba di Cicerone di Formia (ore 9.00 – 19.00);

Comprensorio Archeologico di Minturnae a Minturno (ore 9.00 – 19.00);

Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia (ore 8.00 – 14.00);

Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga (ore 8.30 – 19.30);

Area archeologica di Volsinii a Bolsena (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19);

Palazzo Farnese a Caprarola (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Palazzo Altieri a Oriolo Romano (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico Nazionale di Vulci a Montalto di Castro (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Sutri (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Museo Archeologico Nazionale e Necropoli a Tarquinia (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Archeologico a Tuscania (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Etrusco – Rocca Albornoz di Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Ferento a Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00).

Apertura musei gratis a Roma

Ecco i musei gratis aperti nella provincia di Roma: