Festa dei Nonni 2022: regali economici e lavoretti da fare con i bambini

La festa dei nonni si avvicina. Il 2 ottobre sarà la giornata in onore dei nonni e della loro influenza sociale. Dagli insegnamenti di tutti i giorni ai racconti del passato e di com’era la vita una volta: i nonni hanno un’importanza cruciale nelle vite di tutti.

Il 2 ottobre è la festa dei nonni

Per tutte le volte che abbiamo trovato la gioia nei loro abbracci, l’amore nelle loro carezze e la saggezza nelle loro frasi, è arrivato il giorno di festeggiarli come si deve! Se ancora non sapete cosa regalargli o come festeggiarli ecco alcuni suggerimenti che vi potranno essere utili, facili e veloci.

Un calendario

Ai nonni farà sicuramente piacere e non posso mai stare senza: un bellissimo calendario. Utile, pratico e veloce. Meglio se con una foto di voi insieme, un quadretto di famiglia è sempre il ben accetto nelle cucine delle nonne. Potrebbe essere questa l’occasione per realizzare un calendario 2023 con varie foto, una per ogni mese o una come copertina del calendario.

Albero genealogico

Per molti nonni il passato è bello da ricordare, le loro esperienze di vita sono ciò che li hanno resi le persone di oggi. Oltre al passato, anche la famiglia è importante. E se vi dicessimo che avete la possibilità di ricostruire l’albero genealogico della vostra famiglia e quindi quella dei vostri nonni? Potete realizzarla voi a mano, disegnando e sbizzarrendovi con i colori. Prendete le foto che avete dei vostri familiari e decoratele a piacimento. Sull’albero inserite uccellini e in cielo illustrate un bel sole.

Braccialetti della fortuna per i nonni

Un regalo coloratissimo e che metterà gioia solo a guardarlo: un braccialetto costruito da voi. Anzi, due! uno per il nonno e uno per la nonna. Possono diventare due portafortuna che segnano il legame indissolubile tra di voi.

Un dolce fatto in casa

Buono, soffice, fatto a mano: i dolci fatti in casa sono sempre un buon regalo. Anche quando non è la festa di nessuno. Stavolta però è l’occasione perfetta! Un gesto semplice che sarà sicuramente apprezzato.

Un libro che piace ai nonni

Un’altra idea carina è quella di andare in libreria e selezionare dei libri sui nonni, oppure dei libri che possono piacere ai vostri nonni.

Una piantina da piantare insieme

Che sia per l’orto o per il giardino poco importa, confezionate una piantina con una carta colorata o dipingendo il vaso e sarà certamente apprezzata! Potete anche piantarla insieme, un’occasione per trascorrere altro tempo con i vostri nonni