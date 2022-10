Festa dei nonni domenica 2 ottobre 2022: le frasi più belle e le citazioni famose da inviare per gli auguri

La festa dei nonni è un appuntamento importante per i nipoti, ma soprattutto per i protagonisti che in quella giornata si godono appieno le attenzioni che vengono riservate loro. Ma come dimostrare ai nonni l’amore che abbiamo nei loro confronti? Che tipo di regalo, attenzione o anche solo pensiero possiamo rivolgere loro? Andiamo a vedere…

Comprare un regalino è sicuramente la soluzione più pratica e anche la più veloce per dire ai nostri nonni che li abbiamo pensati, ma la verità è che anche solo una frase scritta di pugno da un nipote arriva al cuore di un nonno molto più di un pacchetto ben confezionato. Occorre allora cercare una bella frase da dedicare loro.

Le frasi più belle da inviare

Tra le tante frasi da scegliere eccone alcune:

Una solo festa all’anno è poco per ringraziarvi di avermi sempre fatto sentire così speciale. Vi auguro una magnifica festa dei nonni!

Ai migliori nonni del mondo auguro la migliore delle feste dei nonni. Tanti auguri!

Siete i migliori nonni che un bambino possa mai desiderare. Grazie per avermi insegnato tante cose e aver non aver raccontato le mie marachelle a mamma e papà. Tanti auguri per questa festa dei nonni!

È grazie a voi se oggi sono una persona migliore. I vostri consigli sono stati preziosi e saranno sempre ben accetti. Buona festa dei nonni!

Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori.

Non c’è nessun problema che abbia avuto che voi non avete potuto risolvere. Grazie per per aver ricucito le mie ferite e riempito il mio cuore di amore. Buona festa dei nonni!

Grazie per avermi dato sempre… quello che mamma e papà non volevano darmi. Buona festa dei nonni!

Tanti baci e abbracci dal vostro nipote preferito. Buona festa dei nonni!

Il tempo passato con voi è il ricordo più bello della mia vita, grazie per il vostro infinito amore! Felice giorno dei nonni!

Grazie per tutti i vostri fantastici racconti e per tutto ciò che mi avete insegnato. Siete un vero modello di vita. Buona festa dei nonni!

La mia vita sarebbe stata così noiosa senza di voi. Grazie per essere stati i miei migliori amici. Siete dei nonni fantastici. Tanti auguri!

È un peccato che la festa dei nonni arrivi solo una volta l’anno. Voi nonni avete reso più felice ogni giorno della mia vita. Tanti auguri per questa festa dei nonni!

Tanti auguri ai miei nonnini che ogni ogni giorno, mentre prendono le pillole per la pressione, dispensano a me e ai miei fratelli pillole d’amore. Buona festa dei nonni!

Ogni anno diventate sempre più dolci, più belli e più saggi. Buona festa dei nonni!

Voi non siete dei semplici nonni, ma dei supermegagantasticiemeravigliosi nonni. Tanti auguri per questa festa dei nonni!

Grazie per aver sempre disegnato un sorriso sulla mia faccia. Vi auguro una bellissima festa dei nonni!

È difficile pensare alla mia infanzia senza di voi. Siete un esempio di saggezza che mi guiderà per tutta la vita. Buona festa dei nonni!

Voi non siete solo dei nonni per me, ma anche dei veri amici su cui posso sempre contare. Grazie di tutto. Vi auguro una fantastica giornata e una felice fesa dei nonni!

Se poi siete in cerca di un regalino originale, prendete carta e penna e scrivete pensieri solo vostri da dedicare ai vostri nonni.