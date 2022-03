Festa del Papà 2022, frasi e messaggi di auguri da mandare su WhatsApp il 19 marzo 2022

Messaggi festa del papà: come fargli degli auguri speciali? Sta per arrivare la festa dedicata a tutti i papà, una giornata nella quale esprimere tutto l’affetto che si prova per il proprio genitore. Si tratta di una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo, anche se a volte le date non coincidono. Scopriamo qualche simpatico messaggio di auguri!

Origini storiche

La festa del papà ha delle origini storiche molto antiche: si fa risalire alla religione cattolica, nello specifico al giorno della morte di San Giuseppe, accaduto proprio il 19 marzo. Ma non ovunque si festeggia in questa data: in molti Paesi anglosassoni, infatti, la si festeggia la terza domenica di giugno. Ciò è dovuto a un evento del 1909, quando una donna di Washington, su ispirazione di un sermone sentito per la Festa della mamma, organizzo il 19 giugno una festa anche per il papà.

Messaggi Festa del papà

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo;

Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno;

Gli auguri per la Festa del papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria;

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera;

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita;

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia;

Papà, sono contenta che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre;

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della Festa del papà, perché è unico… proprio come te!

Il 19 marzo è la giornata di tutti i papà, ma anche di noi figli che possiamo finalmente festeggiarvi!

Frasi per la Festa del papà

Papà, come te nessuno mai;

Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale;

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa;

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo;

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu;

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene!;

Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me;

Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice;

Una festa del papà indimenticabile? Sarebbe se trascorressimo una giornata io e te, insieme tutto il tempo, a fare ciò che ci piace di più: mangiare gelati, vedere vecchi film;

Tanti auguri caro papà, a te che sei stato e sempre sarai la stella polare di ogni mia scelta

Auguri per la Festa del papà

Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato;

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno;

Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo;

Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso;

Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo;

Auguri al papà migliore del mondo, forse non la frase più originale, ma senza dubbio la più sincera;

Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio;

Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanco o ti ho fatto arrabbiare;

Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po’ anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri;

Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l’uomo che mi ha resa la donna che sono.

Messaggi Festa del papà sul rapporto padre-figlia

Ti ho già detto quanto mi mancano i tuoi predicozzi, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmeli?

Siamo testardi uguali, siamo determinati alla stessa maniera: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!

Non c’è nulla di più bello che sapere che ci sei;

Nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te;

Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa;

Papà, ma due come noi…ma dove li trovano?!?

Quando ti guardo negli occhi so sempre se ho fatto la cosa giusta…o no!

Ogni volta che mi accorgo che ho preso una tua espressione, un tuo sguardo mi riempio di gioia;

Papà, il tuo è l’abbraccio da cui tornare sempre;

Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti.

Leggi anche: Frasi Festa del Papà 2022, i migliori messaggi, immagini animate e video da inviare il 19 marzo 2022