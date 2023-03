Festa del Papà a Roma e nel Lazio: cosa fare domenica 19 marzo, gli eventi in programma. Sul territorio della Regione Lazio, ma anche di Roma, saranno molteplici gli eventi che prenderanno piede in vista della ricorrenza per la Festa del Papà. Nella provincia di Frosinone, precisamente nel Comune di Cassino, troviamo l’evento “Centro Storico – Terra Sancti Benedicti “. A seguire, nella provincia di Latina, precisamente sulla bellissima isola di Ponza, troviamo invece la Festa di San Giuseppe, che sarà legata alla Sagra delle Zeppole, ovvero le famose paste alla crema amate dai romani.

Gli eventi per la Festa del Papà a Roma e nel Lazio

Rimanendo sempre all’interno della provincia di Latina, ci spostiamo nel Comune di Itri. Anche qui, la cittadina ha organizzato festeggiamenti per la ricorrenza di San Giuseppe: si prevedono stand, dolciumi tipici e soprattutto la processione per omaggiare il Santo. Nel Comune di Minturno, invece, ci sarà la Sagra dell’Olio e dell’Ulivo: un’occasione per assaggiare i prodotti agroalimentari della zona pontina, in primis poi quelli provenienti dagli uliveti locali.

Sempre rimanendo nella zona provinciale di Latina, nel Comune di Priverno si farà la Festa patronale di San Tommaso d’Aquino. Anche qui, prevista la processione cittadina per commemorare il Santo, ma anche la presenza di stand per assaggiare i prodotti gastronomici di questo posto e soprattutto i dolci tipici di questo periodo. Per chi volesse festeggiare la Festa del Papà a Roma, si munisse dei biglietti per Italia-Francia di rugby. La sfida che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, sarà valevole per il famosissimo torneo rugbistico del “Sei Nazioni”: se il papà è appassionato di sport, gradirà tantissimo il pensiero. Passando ora per la provincia di Viterbo, proprio nel comune viterbese troveremo un evento che attrarrà cittadini e turisti: il 19 marzo 2023 si svolgerà la “Mostra Mercato dell’Antiquariato”.