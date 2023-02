Festa della donna 2023 a Roma e nel Lazio, cosa fare l’8 marzo: eventi in programma

Festa della Donna a Roma cosa fare e come festeggiare con le amiche? Serata di baldoria con strip e spogliarello o una tranquilla serata al ristorante o in pizzeria?

La Festa della donna 2023 a Roma e nel Lazio

Noi abbiamo selezionato per voi gli eventi in città in programma l’8 Marzo e vi consiglia i locali più carini per festeggiare alla grande questa ricorrenza. A Roma, in occasione della Festa della Donna 2023 c’è davvero l’imbarazzo della scelta per organizzare un’uscita con le tue amiche e prendersi così una pausa al femminile dal tran tran quotidiano. Mettetevi l’abito più bello, chiamate a raccolta le vostra amiche e prenotate subito il ristorante/locale che avete selezionato da questo elenco.

SPA Lunetta

Cosa c’è di meglio che conoscere un paese attraverso i suoi vini? Soprattutto se sei in Italia!Ogni mercoledì, dalle 18:45 alle 19:45, puoi prenotare la tua esperienza di degustazione guidata di vini e provare una selezione unica dei migliori vini locali.

Condizioni:

Cosa è incluso: 4 calici di vini locali e stuzzichini

Prezzo: 35 € a persona

Invia una email per prenotare il tuo posto a info@hotellunetta.com

Zoomarine

La FESTA DELLA DONNA👩🏻 è un giorno speciale per festeggiare ancora una volta la Donna.😍❤️ Un’occasione per ricordare l’importanza del ruolo attivo che hanno nella società e per riflettere sulla necessità di una parità di genere. Una ricorrenza importante per ricordare che le donne sono fondamentali alla società per celebrare la loro forza, la loro resilienza e la loro determinazione. Per questa occasione, Zoomarine regala l’ingresso omaggio a tutte le donne grandi e piccole per la giornata del 11 Marzo e una promozione speciale per gli accompagnatori: acquista online il biglietto da € 10 per avere l’ingresso omaggio del bambino. Promozione valida solo per acquisti online e fino ad esaurimento posti. Donne e bambine entrano gratis al Parco, per accedere sarà sufficiente presentarsi in biglietteria la mattina della visita. AUGURI A TUTTE LE DONNE DA ZOOMARINE!!

La Dogana Food

La location è ben curata e raffinata. Idea vincente quella del buffet e della fusion di varie cucine, dalla giapponese alla cinese, non trascurando le carni ma rispettando anche la tradizione italiana. Il pesce freschissimo e cotto al momento davanti ai tuoi occhi fa la differenza.

Ristorante Sa Tanca

Ristorante Sa Tanca

Via Nomentana , 1111 ( Roma)

– Scopri il no menù fisso a 30€ bevande escluse –