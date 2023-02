Festa della donna, cosa fare l’8 marzo: tutte le idee originali

Festa non amata da tutte, per via di facili luoghi comuni o forzature eccessive, la festa della donna resta però un appuntamento sfruttabile a pretesto per trascorrere una serata con le amiche o assecondare gusti personali, prendendosi delle ore libere per se stesse. Sì, perché se non siete fan accanite di questa festa comandata, potreste approfittarne per fare semplicemente qualcosa di diverso, lasciando a casa per una sera impegni soliti e doveri femminili.

Ma cosa fare allora per questo tanto chiacchierato 8 marzo? Sono tante le idee tra cui scegliere per trascorrere la festa della donna: dagli eventi più mondani a quelli più classici e meno impegnativi, perfetti per le eterne pigrone, allergiche a locali notturni e serate ad alto volume. Eccovi 10 idee originali per organizzare una perfetta serata al femminile!

Il pigiama party

Per le più pigre: un bel pigiama party – scelta old school ma sempre molto convincente – tra chiacchiere, dolci e un bel film al femminile. Insomma, poco dispendioso e molto teenager style. Magari potete approfittarne per divertirvi e improvvisarvi parrucchiere provette per fare hairstyle e acconciature super trendy come questa!

Serata al cinema, pizza tra amiche e terme

Appassionate cinefile, questa serata fa proprio al caso vostro! Raggruppate tutte le amiche appassionate di cinema e dedicatevi a una perfetta serata cineforum! Se siete un nutrito gruppo di amiche, la classica pizzata resta la soluzione migliore! Accontenta tutte e non è troppo impegnativa… e poi, chi non ama la pizza? Rilassante e chic: una serata alle terme con tanto di chiacchiere e confidenze con l’amica più cara lontano dal caos della città in un angolo di paradiso.

Serata in discoteca, concerto e cena con le amiche a casa

Classica e da manuale: una bella serata in discoteca con le amiche per chi non ama prendersi troppo sul serio e non teme le ore piccole! Appassionate di musica, questa è per voi. Cosa c’è di meglio di un bel concerto con le amiche che condividono la tua stessa passione? Ma prima, un bell’aperitivo farcito di chiacchiere e pettegolezzi! Economica e intima: uno “show cooking” a due per cucinare un bel piatto con l’amica del cuore tra chiacchiere, risate e confidenze. E in sottofondo della buon musica in compagnia di una bella bottiglia di vino. What else?!

Una serata per te

Prenditi una serata per te stessa, in piena solitudine, e goditela fino in fondo: fatti coccolare da un’estetista, poi un bel massaggio rilassante, sauna e terme e infine cena a casa con il tuo piatto preferito. Insomma, scegli la tua serata tipo e vivila senza sensi di colpa o rimorsi. Ogni tanto è d’obbligo dedicarsi a se stessi e se sei un’amante della solitudine, questo è il migliore 8 marzo che tu possa trascorrere.

Cena al ristorante stellato o Sex & The City

Per le amanti della buona cucina, questa serata speciale potrebbe essere un pretesto per una cena doc in uno dei ristoranti più quotato della vostra città. Ovviamente con la vostra fidata amica del cuore! DVD di Sex & The City, pop corn e divano: quale 8 marzo migliore per le amanti delle serie tv? Invitate le amiche del cuore e dedicatevi a una perfetta serata al femminile con le 4 newyorchesi più famose e amate del piccolo schermo!