Festa della Liberazione 2023: quali sono i negozi e i supermercati aperti in Italia il 25 aprile

Domani è il 25 aprile, la Festa della Liberazione, che proprio in questi ultimi giorni sta scatenando diverse polemiche su molti giornali. C’è chi fa fatica a riconoscerla, e c’è chi fa fatica a riconoscere che possa esistere qualcuno che fa fatica a riconoscerla. Insomma, il tema è divisivo. Ad ogni modo, in questa sede ci vogliamo occupare di altro, di più concreto e vicino ai cittadini che in quel giorno magari vorranno approfittarne per fare spesa, compere o andare con la famiglia per negozi.

Buon 25 aprile 2023: frasi, citazioni famose e messaggi da inviare su WhatsApp per la Festa della Liberazione

Festa della Liberazione: negozi e supermercati aperti il 25 aprile

Insomma, veniamo al nostro dunque: quali sono i negozi e i supermercati che rimarranno aperti per la Festa della Liberazione 2023? Se non avete le idee ben chiare, e su internet trovate solamente informazioni spezzettate e confusionarie, non vi preoccupate, noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo raccolto in un unico articolo tutte le informazioni a riguardo, con orari di apertura e chiusura, in modo da essere preparati per la giornata. Ci siamo appoggiati al portale UltimoPrezzo per fare una rassegna completa ed un raffronto, ed ecco allora l’elenco completo dei principali negozi e supermercati.

I supermercati aperti martedì 25 aprile 2023

Partiamo col dire, anzitutto, che per la giornata di martedì 25 aprile 2023, i supermercati principali saranno quasi tutti aperti, con il consueto orario di sempre, dunque, non dovreste avere problemi a rifornire il vostro frigorifero. Esselunga, Lidl, Conad, Iper, Bennet e anche Coop osserveranno l’orario di apertura consueto, anche se in alcuni casi potrebbero esserci delle leggere variazioni con apertura e chiusura. Generalmente, come nel caso degli oltre 150 punti vendita Esselunga, l’orario rispettato è quello che va dalle 08.00 alle 20.00.

Negozi e Outlet aperti martedì 25 aprile 2023

Se, invece, avete voglia di trascorrere qualche ora di svago e divertimento nei tanti negozi e Outlet, oppure i megastore, sappiate che gran parte di questi sono aperti. Ecco per voi l’elenco di tutti gli Outlet aperti per la Festa della Liberazione: