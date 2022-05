Festa della Mamma 2022, biglietti fai da te: gli auguri personalizzati

Finalmente ci siamo, manca davvero poco alla tanto attesa e sentita festa della mamma! Molto spesso leghiamo queste speciali ricorrenze a gesti eclatanti e regali altisonanti ma, se ci riflettiamo bene per un attimo, basta davvero poco per far felice un genitore.

Tornando un po’ indietro con gli anni chi non ricorderà le poesie scritte per la festa della mamma, i bigliettini colmi di dediche e cuoricini, i lavoretti delle elementari! Quanto di più genuino e sincero era racchiuso in gesti così semplici eppure a dir poco speciali ed emozionanti.

Per la festa della mamma abbiamo pensato di proporvi un paio di per la realizzazione di alcuni biglietti fai da te, di seguito vi illustreremo l’occorrente e il procedimento da seguire. Siete pronti?

Festa della mamma 2022: idee per personalizzare i biglietti

Il lavoro che vi proponiamo è semplice, può essere infatti realizzato sia dai bambini sia dagli adulti e alla fine, il successo sarà assicurato. L’obiettivo del lavoro è quello di realizzare dei biglietti in rilievo colorati e pieni di fiori. In particolare, una sarà profumato e l’altro sbrilluccicante grazie agli strass. Tutti i bigliettini saranno realizzati con una base di cartoncino e con materiali facilmente reperibili anche da casa, procediamo.

Biglietto profumato

Incollare su un cartoncino i fiori secchi, i rametti, il pot-pourri, le foglie o altri elementi naturali racconti in giardino o durante una scampagnata. Come prima cosa svuotate il pot-pourri scegliendo poi, assieme ai bambini, la composizione che volete realizzare; prendete un cartoncino bianco e componete i disegni floreali incollando le varie componente ed infine colorate lo sfondo con dei gessetti oppure degli acquarelli.

Biglietto con strass

Come prima cosa disegnate dei fiorellini sul retro della carta adesiva e ritagliateli. Incollate il tutto su un cartoncino e definite i contorni con l’aiuto di un pennarello; disegnate poi una cornice sul biglietto utilizzando del gessetto che avrete prima strofinato su un cotton fioc. Infine, applicate gli strass al centro dei fiorellini. I bambini più grandi potranno anche ritagliare i fiorellini da fogli di carta adesiva creando poi dei collage.