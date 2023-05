Festa della Mamma 2023, cosa regalare: idee originali e simpatiche

Ci siamo, manca poco alla festa della mamma 2023! Quale occasione migliore di questa per sorprendere le proprie madri con una pensiero simpatico ed originale? Alle volte, per fare davvero la differenza non servono gesti eclatanti, è sufficiente un pensiero genuino che venga dal cuore a testimoniare il proprio affetto. Voi avete già deciso cosa regalerete quest’anno per la festa della mamma? Se non avete ancora le idee chiare ecco per voi una serie di idee regalo simpatiche ed originali. Il successo è garantito.

Idee regalo (simpatiche e originali) per la festa della mamma 2023

Sono davvero tanti i regali che si possono fare per rendere la festa della mamma ancor più unica e speciale! Se volete stupire la vostra mamma con un regalo simpatico ed originale, vi segnaliamo il vaso targhetta in legno porta fiori fai da te con su scritto: “Li ho raccolti per te Mamma!”. La dedica si può anche personalizzare così da rendere questo regalo davvero unico! Un’altra simpatica idea è la targhetta in legno da appendere con la scritta “Mom”. È possibile personalizzare la targa con dediche e foto così da comporre un quadretto familiare davvero suggestivo. Passiamo poi alla pratica e versatile borsa shopper con la colorata scritta “Mamma” e tanti cuori. Un oggetto davvero molto utile da portarsi dietro per quando si fa la spesa e non si vogliono usare i soliti sacchetti di plastica. Un’altra idea davvero molto carina ed apprezzata soprattutto dalle mamma a cui piace destreggiarsi in cucina è la campana in vetro per dolci personalizzata “Una coccola per Te”, perfetta per stupire la propria mamma in questa speciale ricorrenza a lei dedicata e che, ogni qual volta, preparerà un dolce non potrà non pensare a voi! Veniamo infine ad una splendida coppia di orecchini a forma di cuore con tanto di dedica in grado di strappare un sorriso ed anche una lacrimuccia al cuore di chi la riceverà!