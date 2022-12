Festa dell’Immacolata, negozi e supermercati aperti o chiusi l’8 dicembre in Italia? La lista Regione per Regione e gli orari

La Festa dell’Immacolata è un giorno di riposo, ma non per tutti. Per fortuna, aggiungerebbe qualcuno, dal momento che altrimenti si rimarrebbe senza servizi per la società. I più si chiedono, soprattutto, quali saranno i negozi che restano aperti in occasione della Festa dell’Immacolata. Negozi sì, per lo shopping e per passare qualche ora di assoluto relax tra le vetrine già agghindate a festa delle città, ma non solo. Perché ci sono anche i beni di prima necessità, come il cibo e le vivande. Dunque, l’altra domanda d’obbligo riguarda proprio le aperture dei supermercati per la giornata di domani, giovedì 8 dicembre. Ecco, allora, l’elenco e gli orari, regione per regione, delle attività che resteranno regolarmente aperte.

La Festa dell’Immacolata: 8 dicembre 2022

L’8 dicembre è festività che inizia ed inaugura il percorso verso la grande meta di questo mese di dicembre: il Natale. Si tratta del giorno di festa durante il quale le famiglie si riuniscono in casa per fare l’albero e iniziare sin da subito a pregustare la magia delle festività natalizie. Ci si dedica agli addobbi, alla scelta del menù di Natale, ed è anche un giorno in cui inizia idealmente la corsa ai regali, mentre i più piccoli già abbozzano le letterine che spediranno a Babbo Natale. L’8 dicembre è tutto questo, ma è anche – soprattutto – il giorno in cui si celebra uno dei dogmi più controversi della Chiesa Cattolica, quello dell’Immacolata concezione di Maria, esente dal peccato originale, in quanto madre destinata a dare alla luce Cristo, il Messia. Colei che custodì in grembo Gesù, il Figlio di Dio, senza però concepirlo, dopo la rivelazione avuto da un angelo.

Che tempo farà a Roma e nel Lazio l’8 dicembre 2022? Le previsioni per la Festa dell’Immacolata

Negozi e supermercati aperti l’8 dicembre: l’elenco completo

Al di là della religione e dello svago casalingo per la costruzione dell’albero di Natale e dell’immancabile presepe, torniamo alle impellenti questioni mondane.Ecco, allora, l’elenco completo dei supermercati e negozi aperti:

i centri commerciali sono tutti aperti l’8 dicembre 2022, e questo è tanto più vero quanto più si parla di grandi superfici (se poi ci sono ristoranti e cinema, è praticamente una certezza) anche i piccoli negozi l’8 dicembre sono aperti in gran numero, sempre per le ragioni esposte sopra. È comunque possibile che qualcuno scelga di rimanere chiuso per l’Immacolata.

sono tutti aperti l’8 dicembre 2022, e questo è tanto più vero quanto più si parla di grandi (se poi ci sono ristoranti e cinema, è praticamente una certezza) anche i piccoli l’8 dicembre sono aperti in gran numero, sempre per le ragioni esposte sopra. È comunque possibile che qualcuno scelga di rimanere chiuso per l’Immacolata. i grandi negozi delle catene più famose, come IKEA, Leroy Merlin, Decathlon e simili, in genere sono aperti l’8 dicembrea maggior ragione, visto che sono spesso distanti dalle città e bisogna sobbarcarsi un viaggio di un’ora o 2 per arrivarci, gli outlet village sono aperti in massa l’8 dicembre, talvolta anche con orari speciali.