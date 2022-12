Quanto guadagna Mariah Carey con All i want for Christmas is you? La cifra per ogni Natale

Natale è All I Want for Christmas Is You. Lo sa bene Mariah Carey, che negli anni ’90 è riuscita a scrivere una canzone che è diventata un classico delle feste. Brano che, nonostante il grande successo, ha raggiunto la prima posizione della classifica americana solo tre anni fa, diventando la 19esima numero uno della cantante in patria.

Quanto fa guadagnare a Mariah Carey il brano “All I want for Christmas is you”?

E se, a un mese dal Natale, il brano è già nelle top 5 di tutto il mondo, la domanda è: quanto guadagna Mariah dal brano? Non poco. Secondo uno studio dell’Economist, Mariah Carey guadagna circa 2,5 milioni di dollari ogni anno solo dalla canzone natalizia. Sempre secondo il settimanale, fino al 2016 Carey avrebbe totalizzato circa 60 milioni da All I Want for Christmas. Ora dovremmo essere intorno ai 72. Aggiungeteci le sue altre 18 canzoni che hanno raggiunto la prima posizione negli States: quando si dice passare buone feste.

Successo non solo planetario, ma periodico, da quasi tre decenni. Da quando venne pubblicata per la prima volta, 28 anni fa, la canzone «All I Want for Christmas is You» di Mariah Carey permette alla cantante (e a tutta la filiera, dalla casa discografica in giù) di guadagnare ogni anno, con l’approssimarsi del periodo natalizio, oltre due milioni di dollari. Una cifra considerevole, se si pensa che questo ciclico successo non sembra affievolirsi mai. Il settimanale britannico The Economist è di fatto il primo a fare una stima del guadagno complessivo di quasi trent’anni per quella che è diventata una delle canzoni più ascoltate a dicembre: circa 60 milioni di dollari (fino al 2016, «quindi oggi potrebbero essere almeno 72 milioni» ricorda la rivista Rolling Stone), un’autentica fortuna che anche nel 2022 è pronta a crescere, con la hit stessa che è già tornata a scalare le classifiche mondiali.