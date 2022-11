Festa di Ognissanti 2022, frasi e immagini da inviare su WhatsApp il 1 novembre

Dopo la festa spaventosa di Halloween, è tutto pronto per quella cristiana di Ognissanti che, come sempre, cade il 1 novembre. Questa volta di martedì, per molti occasione di ponte, di gite fuori porta o di momenti da trascorrere in famiglia, in totale relax. In quest’articolo, però, troverete tutte le frasi simpatiche, religiose, da inviare su WhatsApp agli amici il 1 novembre per augurare una buona festa. E per iniziare al meglio questo nuovo mese.

Le frasi da inviare per gli auguri il 1 novembre

Buon onomastico di cuor ricorda sempre di onorare il nome che indossi!

Oggi è la festa di Tutti i Santi. Tantissimi auguri anche a te, sei sempre nel mio cuore!

La fede sposta le montagne. Auguri (Paolo di Tarso)

Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande (Sant’Anselmo d’Aosta)

Se avessimo la fede vedremmo il buon Dio in ogni cosa (Santa Bernadetta Soubirous)

Nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama (San Bernardo di Chiaravalle)

L’amore aggiusta le cose storte (Santa Caterina da Genova)

Non ferire o umiliare i nostri fratelli è il nostro primo dovere verso di loro, ma non è sufficiente fermarsi lì. Abbiamo una missione più alta: essere loro di servizio dovunque ne abbiano necessità. (San Francesco d’Assisi)

La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima. Ci sono momenti difficili nella vita, ma con la speranza l’anima va avanti e guarda a ciò che ci aspetta (Papa Francesco)

Seguite i santi, perché quelli che li seguono diventeranno santi (Papa San Clemente I)

Le immagini più belle