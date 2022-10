Ricette (facilissime) per Halloween 2022: i biscotti da preparare con i bambini

La festa di Halloween è anche l’occasione, per i più piccini, di fare il cosiddetto “Dolcetto scherzetto”. E allora come fare a non farsi trovare pronto per l’occasione? Preparare qualche dolcetto, e non solo, può essere anche un momento di divertimento da trascorrere con i propri bambini. E allora andiamo a vedere qualche ricetta semplice da realizzare in occasione della festa di Halloween.

Bisogna solo decidere se partire con il decidere se cimentarsi nella ricetta di qualcosa di dolce oppure salato prima di immergersi in questa “avventura” da vivere insieme ai propri figli. Tra le altre ricette estremamente facili da fare c’è:

Le ricette di Halloween

La pizza Mummia. In questo caso è molto semplice, una volta preparato l’impasto per la pizza realizzate delle piccole pizzette, magari fate ritagliare ai vostri bambini i cerchi, per fare i quali basterà un bicchiere e poi insieme mettete due rondelle di olive per fare gli occhi e filetti di formaggio a ricoprire il resto della pizzetta, così da realizzare una mummia.

Gli Zucchamburger. Si tratta di un hamburger che potrete decorare con una sottiletta che avrete prima sagomato come una zucca per aggiungerla a fine cottura sull’hamburger ormai quasi cotto.

Le Scopette al formaggio. Basta attaccare all’estremità di un salatino una sottiletta e dopo averla fermata con un filo di erba cipollina tagliuzzare la sottiletta così da realizzare le setole di una scopa.

Hot dog mummia. Basta avvolgere un wurstel con della pasta per pizza tagliata a strisce e metterla in forno. Una volta arrivate a cottura aggiungere ketchup.

Meringhe fantasma. Una volta realizzate le meringhe decoratele con del cioccolato fuso disegnandogli gli occhi ed ecco fatto il vostro fantasma.

Dita di strega. Dopo aver impastato la pasta frolla realizzate tanti serpentini come se fossero delle dita. Non regolari, anzi, grezzi. All’estremità mettete una mandorla, sarà l’unghia. Infine spennellate con l’albume di un uovo.