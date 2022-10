Cosa fare e dove andare per il Ponte dei morti 2022? Le idee di viaggio in Italia e all’estero

Per molti è iniziato il conto alla rovescia per il ponte dei morti del 2022 di inizio novembre e in tanti sono in cerca di una località in cui trascorrere questi giorni di vacanza. Si tratta di una 4 giorni di festa da passare lontani dagli impegni quotidiani. I più fortunati, infatti, potranno contare su un riposo che prende il via il 29 di ottobre per protrarsi fino al 1 novembre.

Ma quali sono le mete tra le quali scegliere? Possono essere diverse le destinazioni per i vacanzieri, anche se bisognerà prima decidere se restare in Italia o andare all’estero.

Destinazioni italiane

Tra gli altri itinerari italiani tra i quali scegliere ci sono i castelli dei Ducati di Parma e Piacenza, dove sarà possibile visitare: l’antica corte Pallavicina, i catelli di Compiano, di Scipione dei Marchesi Pallavicino, di Torrechari, la Fortezza di Bardi, la Reggia di Colorno e la Rocca Sanvitale di Fontanellato.

C’è poi, anche il Castello di Varano De’ Melegari dove è previsto uno spettacolo in occasione di Halloween: “Acchiappa il fantasma”. E volendo restare a tema Halloween c’è anche Borgo Mozzano a Lucca, in Toscana, che organizza vari spettacoli: “Halloween celebration”.

Parchi giochi

Altra soluzione può essere un parco divertimenti, adatto alle famiglie che vogliono divertirsi insieme ai propri bambini. Sono diversi i parchi giochi, tra gli altri: Gardaland che, oltretutto, organizza “Magic Halloween”; Mirabilandia e anche in questo caso sono tanti gli eventi organizzati per la festa di Halloween.

Qualcun altro, però, può pensare di volersi allontanare dall’Italia e allora tra i parchi giochi c’è anche Disneyland Paris e con l’occasione, dopo il divertimento, si potrebbe anche pensare di vare un giro a Parigi alla scoperta di Notre Dame, della Torre Eiffel o anche il cimitero Père Lachaise.

Ma anche Londra potrebbe essere una destinazione da tenere in considerazione, tenendo conto anche che Halloween è una festa anglosassone e che quindi saranno molte le iniziative in occasione di Halloween.