LunaPark e parchi divertimento, ecco i più belli: dove sono e quanto costano

Trascorrere qualche giorno in un parco divertimento è il desiderio di molti. Una vacanza con famiglia o amici per divertirsi insieme. Alcuni giorni da passare all’insegna del relax e dello svago.

Ma quali sono i parchi divertimento che si trovano in Italia? Andiamo a vedere tra quali scegliere considerando anche il prezzo, la fascia di età e i servizi offerti.

Leggi anche: Vacanze con i bambini: i migliori parchi acquatici d’Italia da visitare in famiglia

GARDALAND

È uno dei parchi divertimento più conosciuti della nostra Penisola. Forse è il principale, quello nel quale tutti i bambini hanno sognato di trascorrere le vacanze almeno una volta.

La struttura è in grado di ospitare anche giovanissimi clienti, dai 18 mesi in su.

I prezzi sono conveniente soprattutto per i residenti che hanno la possibilità di pagare un abbonamento annuale di 55 euro per gli adulti e 45 per i bambini. Diverso è il costo per un biglietto giornaliero che acquistato alla cassa ha un prezzo di 44 euro e di 38 se comprato online.

LEOLANDIA

Un altro luogo incantato parco divertimento per bambini e famiglie con attrazioni, spettacoli, giostre, animali. È perfetto anche per chi ha figli di un solo anno d’età è Leolandia.

Il parco prevede l’entrata gratuita dei bambini che sono al di sotto degli 89 centimetri di altezza. L’acquisto di un biglietto giornaliero dà la possibilità di rientrare una seconda volta entro 60 giorni.

MIRABILANDIA

Altro parco giochi gettonatissimo è proprio Mirabilandia. È situato nel centro Italia e precisamente a Ravenna.

In questa struttura, però, esiste una regola secondo la quale i bimbi di altezza inferiore ai 90 centimetri non possono accedere alle giostre.

I bambini fino a un metro di altezza entrano gratuitamente sia il giorno stesso che nei due consecutivi.

Il costo del biglietto varia: se si vuole comprare un giornaliero presso la biglietteria del parco divertimento la spesa è di 37,90 euro mentre comprato online 26,90 euro. Il ridotto invece costa di 29,90 euro acquistato sul posto, di 24,90 se preso online.