Magic Halloween 2022 a Gardaland: orari, prezzi e tutti gli eventi per il 31 ottobre

Torna Gardaland Magic Hallowen. L’evento è arrivato alla sua ventunesima edizione in una nuova versione divertente sia per bambini che per adulti. Oltre alle giostre sono arrivati al Parco tanti volti noti del mondo dello spettacolo ma anche dello sport. Ecco tutte le novità.

Magic Halloween 2022 a Gardaland: gli ospiti

Per Gardaland Magic Halloween 20th Edition saranno protagoniste tantissime celebrità, tra cui: Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram ‘ThePozzolisfamily’, la showgirl Justine Mattera, tutti accompagnati dalle loro famiglie.

Presenti anche le Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Anche OTB Foundation con il presidente Renzo Rosso e la vicepresidente Arianna Alessi.

Gardaland Magic Hallowen: attrazioni e giochi per adulti e bambini

Tantissime le attrazioni nel parco che aspettano bambini e adulti: dalla nuova Jumanji-The Adventure all’adrenalinica Raptor passando per la colorata Volaplano e l’iconica Giostra Cavalli.

A dare il via all’evento è stato ieri sera il primo dei 5 Venerdì da Paura che proseguiranno poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre. Nelle giornate dei Venerdì da Paura ci saranno tante attività e giostre: dalla Foresta Maledetta, in Area West, per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti fino all’Area Hawaii, trasformata in un setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri passando per piazza Mammut con Il Carrozzone degli Orrori, il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni.

Ogni settimana si esibirà in un Horror Dj Set un Dj dalle ore 20 e fino a chiusura del Parco sullo sfondo di un cimitero in piazza Jumanji.

Il divertimento continua anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone ‘Vent’anni da Paura’. Al Gardaland Theatre ci sarà Il College di Stregoneria dove apprendisti stregoni stanno per proclamare la ‘Reginetta di Halloween’.

Numeri acrobatici, coreografie e canzoni originali delizieranno gli Ospiti. Al Teatro della Fantasia, invece, va in scena Il Fantalibro rubato dalla strega Zenda per lanciare il suo maleficio sul regno di Lomur. La missione dei presenti è quella di aiutare Prezzemolo ed i suoi amici a sventare questo perfido piano.

Si aggiungono, ai classici West is The Best e 44 Gatti Circus Show, anche gli imperdibili l’Horror Puppet Show – del sabato e della domenica al Buffalo Stage – e El dia de los Muertos all’Hacienda Miguel. Cibo e bevande a tema halloween saranno sparsi nei stand in tutto il parco.

Gardaland Magic Hallowen: orari e biglietti

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto dalle 17 alle 22 durante i venerdì da Paura, tutti i sabati dalle 10 alle 20 e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 a mezzanotte. Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto tutti i sabati e le domeniche e, in via del tutto esclusiva, il 31 ottobre dalle 10 alle 18.