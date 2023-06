Festa di San Pietro e Paolo 2023 a Roma 29 giugno 2023: perché si festeggia lo stesso giorno

I Santi Pietro e Paolo vengono festeggiati entrambi il 29 giugno, giorno del loro martirio, uccisi tra il 64 e 67 d.C. per volere di Nerone. Sono tra i santi più importanti, particolarmente venerati a Roma. Ma se Pietro era un pescatore di Cafarnao chiamato da Gesù quale suo apostolo ha assistito alla pesca miracolosa nel lago di Galilea; Paolo perseguitava i cristiani, ma cadde da cavallo e ebbe una visione di Gesù, fu come si suo dire, folgorato sulla via di Damasco. I due furono i due più grandi personaggi del cristianesimo.

San Pietro e San Paolo: come mai vengono festeggiati insieme

I due Santi vengono festeggiati insieme proprio perché la loro esecuzione, secondo la leggenda, avvenne nello stesso giorno, per quanto Pietro fu crocifisso a testa in giù mentre Paolo fu decapitato. La tomba di San Pietro fu posta sul Colle Vaticano, dove oggi sorge la Basilica di San Pietro, mentre San Paolo venne seppellito nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Risale al 2012 la decisione di Benedetto XVI di dichiararli i principali patroni della Chiesa di Roma e vengono festeggiati il 29 giugno, quando la città eterna si ferma in occasione di questa ricorrenza.

Quali sono le iniziative programmate nella giornata del 29 giugno a Roma

Sono tante le iniziative programmate in questa giornata nella Capitale proprio per celebrare i due Santi, tra le altre: l’esibizione della Fanfara dei carabinieri, l’infiorata a piazza San Pietro, la regata sul Tevere, lo spettacolo pirotecnico sul Pincio e Nella chiesa di San Pietro in carcere, dopo una celebrazione sacra, si può compiere la visita alla prigione dove l’apostolo venne rinchiuso dopo l’arresto.. In Italia, il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro è Paolo, era giorno festivo concordatario fino al 1976, ma la festività è stata abrogata nel marzo 1977, rimanendo solo come festa patronale per la città di Roma.