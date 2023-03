Festival dell’Oriente a Roma 2023: ecco quando, dove e tutti gli eventi in programma. Alla Fiera di Roma, torna il bellissimo festival orientale, che ogni anno vede migliaia di visite. La tappa capitolina arriva dopo un tour in giro per l’Italia, dopo che la manifestazione ha toccato le città di Brescia, Rimini e Torino. Il Festival promette una sei giorni all’insegna degli spettacoli, la cultura e soprattutto l’enogastronomia degli Stati orientali.

Il Festival dell’Oriente a Fiera di Roma

Il Festival si terrà per questo 2023 nelle giornate del 22, 23, 25, 29 e 30 aprile e il Primo Maggio presso i locali della Fiera di Roma. Come sappiamo, questo evento raccoglie tanti curiosi. Insieme al Romics, si dimostra come il Festival più apprezzato sul territorio di capitolino. Cosa potremmo trovare all’interno di questa manifestazione? Anzitutto tanto divertimento, tra cucina tipica dell’Asia, le mostre fotografiche, i bazar, gli stand commerciali con prodotti tipici, le numerose medicine naturali di quei Paesi, che si alterneranno alle varie aree tematiche nei vari padiglioni.

Nell’evento, saranno rappresentati quasi tutti i paesi asiatici. In primis il Giappone, la Cina e i territori immersi tra il Golfo di Bengala, il Golfo del Siam, il Mar Cinese Meridionale e il Mar delle Filippine. Un percorso turistico all’insegna di show, incontri, seminari e tante esibizioni. Inoltre, ogni persona potrà sperimentare le terapie tradizionali che vengono impartite in quei Paesi, in una medicina alternativa che prende sempre più piede anche in Occidente.

Cosa troveremo nei padiglioni?

Nei padiglioni dedicati alla salute e il benessere, sentendo gli organizzatori troveremo:

terapie olistiche

discipline bionaturali

yoga

ayurvedica

fiori di bach

theta healing

meditazione

spazio vegano

reiki

massaggi

shiatsu

bio musica

rebirthing

integrazione posturale

L’Oriente, come ben sappiamo, sa coniugare la forza della tradizione con il progresso. La perfetta fotografia di Paesi come la Cina e in particolar modo il Giappone.