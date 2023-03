Fiera di Grottaferrata 2023 da domenica 26 marzo: date, orari ed espositori. Partirà questa domenica, uno degli appuntamenti fieristici più longevi d’Italia. L’appuntamento sarà questa domenica, 26 marzo 2023, quando inizierà la storica Fiera di Grottaferrata. L’evento si aprirà domenica, ma rimarrà in città per una settimana. Non solo la vendita di prodotti rari e particolari da parte degli espositori, ma anche una programmazione che include tanti eventi a tema.

La Fiera di Grottaferrata 2023

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Valentini, con le parole di Pierluigi Sanna, ovvero il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma. Al Consiglio metropolitano di Roma, anche una delegazione del Comune di Grottaferrata. A parlare della fiera infatti arriva il Sindaco, Mirko Di Bernardo, gli assessori Daniela Rossetti e Giovanni Guerisoli, oltre che la consigliera delegata allo svolgimento dell’evento fieristico, Veronica Pavani.

La Fiera, che andrà avanti per sette giorni, sarà divisa in due parti. La mattina, all’interno del padiglione espositivo si svolgeranno attività che coinvolgeranno gli studenti del territorio di Grottaferrata. Il pomeriggio e la sera, invece, prenderanno piede eventi culturali, convegni e concerti, che si svolgeranno all’interno dello spazio aperto del Comune. Tutti gli eventi previsti dalla Fiera, come menzionato dagli organizzatori, vedranno l’ingresso gratuito.

La Fiera di Grottaferrata è riconosciuta come Nazionale dal 1966. Si ha traccia della Fiera di Grottaferrata fin dal 1600, ovvero da quando esse si svolgeva nei pressi dell’Abbazia di San Silo. Il monastero era di rito greco ortodosso, con la struttura che venne edificata partendo da una grotta, cui l’accesso venne interdetto da una grata di ferro e da cui prenderà il nome della Città. Nonostante il monastero risalga all’anno 1000, nel 1600 davanti alla sacra struttura si incrociavano mercanti per vendere i propri materiali o cercare i migliori affari con altri personalità del mercato che raggiungevano la destinazione del monastero di San Silo.