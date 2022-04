Focolaio Covid a La Pupa e il Secchione, contagi tra i concorrenti: prossime puntate a rischio cancellazione

Focolaio a La Pupa e il Secchione. A causa del diffondersi dei contagi tra i concorrenti, la programmazione delle puntate rischia di subire delle modifiche se non addirittura delle cancellazioni.

Focolaio a La Pupa e il Secchione: quali sono le puntate a rischio

Secondo quanto si apprende, un focolaio di Coronavirus avrebbe determinato la positività di alcuni concorrenti del reality e reso di fatto impossibile la pianificazione delle registrazioni. Ma quali sono le puntate che rischiano di essere cancellate?

La puntata di ieri, 5 aprile, è andata regolarmente in onda in quanto sarebbe stata registrata diverse settimane fa. Diverso invece il discorso per la quinta puntata del programma che sarebbe stata prevista per sabato 2 aprile ma proprio a causa della positività tra i concorrenti sarebbe stata rinviata a domenica 10 aprile.

Se però il cast non dovesse negativizzarsi sarebbe la messa in onda di martedì 12 aprile ad essere a rischio.

Il precedente con Antonella Elia

Insomma, l’epidemia da Covid 19 sembra non voler dar pace al programma. Infatti, poche ore prima del debutto come giudice, Antonella Elia aveva comunicato ai propri follower di esser risultata positiva al tampone.

Motivo questo che la vedeva costretta a lasciare gli studi televisivi per fare ritorno a casa. Tuttavia e fortunatamente, la situazione è rientrata quasi subito: inizialmente infatti la giudice era in collegamento video da casa ma poi è riuscita a rientrare fisicamente in studio.