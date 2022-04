La Pupa e il Secchione 2022, chi è stato eliminato martedì 5 aprile: coppia eliminata, cosa è successo ieri sera

Ha debuttato diverse settimane fa, ma La Pupa e il Secchione, l’esperimento sociale di Italia 1, sta appassionando i telespettatori. Non tantissimi come si immaginava. Anzi, nonostante la padrona di casa Barbara D’Urso continui a vantare le percentuali di share altissime, l’azienda non sembrerebbe essere così entusiasta. Eppure, il format è del tutto ‘innovativo’ e somiglia tanto a un reality, con i concorrenti chiusi in una villa, tra legami che nascono, baci passionali e confronti molto accesi. Ma chi è stato eliminato martedì 5 aprile? Quale coppia ha dovuto lasciare il gioco?

La Pupa e il Secchione 2022, cosa è successo in studio martedì 5 aprile

Grande presenza (e ritorno) a La Pupa e il Secchione. Alex Belli, uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, è stato ospite della trasmissione di Italia 1. Dalla chimica artistica con Soleil al ruolo di ‘pupo’ per una notte con il compito fondamentale di assegnare due bonus alle coppie in gara. Ma non solo. Alex Belli si è confrontato con la sua ex fidanzata Mila Suarez, che gareggia con il secchione e suo migliore amico, nonché futuro sposo di Guenda Goria, Mirko Gancitano.

E ancora, Flavia Vento, dopo aver abbandonato il gioco, è ritornata in studio per spiegare le sue motivazioni. Mentre Paola Caruso, dopo il ricovero in ospedale, è entrata a tutti gli effetti nel cast de La Pupa e il Secchione.

Quale coppia è stata eliminata

Nel corso della prima puntata ad essere eliminati sono stati Asia, Emy e Alessandro, che alla fine hanno avuto la possibilità di dormire nello sgabuzzino per l’intera settimana. Possibilità che è stata data anche a Flavia Vento e Aristide Malnati, la coppia non aveva entusiasmato i giudici. Barbara D’Urso anche a loro aveva riaperto le porte della villa, poi però Flavia Vento ha sorpreso tutti e ha deciso di lasciare il gioco. Martedì scorso, invece, sono stati eliminati Vera Miales e Nicolò Scalfi. La pupa, però, aveva chiesto alla produzione e ai giudici di far rientrare in gioco il campione di Caduta Libera, che secondo lei è stato penalizzato dalla sua storia d’amore tormentata con Amedeo Goria. A chi toccherà questa brutta sorte?

Le coppie in gara

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le coppie in gara: