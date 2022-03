Formula 1 2022: classifica delle qualifiche di sabato 19 marzo

Formula 1 2022: ci siamo, sta per cominciare il campionato mondiale di Formula 1 del 2022. Il Gran Premio si tinge di rosso con entrambi i piloti Ferrari nelle prime posizioni: Charles Leclerc firma una pole inaspettata e sofferta con la Ferrari dopo due anni di scarsi risultati. Ma come partiranno i piloti nella gara di domani, 20 marzo 2022?

Formula 1 2022: qualifiche 19 marzo 2022

Oggi, 19 marzo 2022, si sono tenute le qualifiche per la prima gara del Gran Premio di Bahrain. Charles Leclerc conquista la pole, immancabile subito dietro di lui il campione del mondo del 2021, Max Verstappen. Segue, in terza posizione, Carlos Sainz. Ecco quale sarà la griglia di partenza di domani, 20 marzo 2022:

Charles Leclerc

Max Verstappen

Carlos Sainz Jr

Sergio Pérez

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Kevin Magnussen

Fernando Alonso

George Russell

Pierre Gasly

Esteban Ocon

Mick Schumacher

Lando Norris

Alexander Albon

Guanyu Zhou

Yuki Tsunoda

Nico Hülkenberg

Daniel Ricciardo

Lance Stroll

Nicholas Latifi

Il campionato più lungo della storia

Sarà la 73° edizione per quanto concerne i piloti (la 65°, invece, per i costruttori). La prima gara ci sarà domani, 20 marzo 2022. Il campionato avrà una durata di 8 mesi (si concluderà il 20 novembre 2022). Quest’anno ci saranno alcuni cambiamenti a partire dal numero delle gare: ne è prevista infatti una in più, con un record di 23 competizioni che renderà il 2022 il campionato più lungo della storia. Si preannuncia un’edizione molto promettente.

Leggi anche: Formula 1 GP Bahrain 2022, date e orari: quando e dove vedere in diretta tv e streaming qualifiche e gara (Sky e Tv8)