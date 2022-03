Formula 1 GP Bahrain 2022, date e orari: quando e dove vedere in diretta tv e streaming qualifiche e gara (Sky e Tv8)

Formula 1. E’ il momento che tutti gli appassionati di motori e competizioni stavano aspettando. Riparte in grande stile il Mondiale di F1, con il Gran Premio del Bahrain 2022. Di seguito vi mostreremo il programma, gli orari TV e gli streaming aggiornati di SKY e TV8. Prove, qualifiche e Gran Premio, tutto quello che c’è da sapere nel seguente articolo.

Formula1: l’attesa è finita

Abbiamo atteso fin troppo, ora possiamo finalmente abbandonare la tensione dell’aspettativa. E’ tutto già pronto per l’inizio della nuova stagione di Formula1 che tutti aspettavano. Sono ormai archiviati i due test pre-stagionali tenutisi a Barcelona e Sakhir. Ora sarà il Bahrain ad ospitare la prima di stagione, con 22 gare stagionali per il Mondiale.

Cosa farà il team Ferrari?

C’è grande curiosità sulla pista e le nuove vetture che gareggeranno: spettacolo ed adrenalina assicurati, con più sorpassi e minori turbolenze. Il campione dell’anno passato, Max Verstappen, è ovviamente il favorito alla prima gara, con la sua RB18 che ha già stupito tutti. Ma l’attesa è tutta riservata al team Ferrari, i cui piloti hanno come obiettivo quello di tornare a vincere.

Dove seguire le gare

Ricordiamo che le prove libere, le qualifiche e le gare saranno visibili su su Sky e in differita su TV8. QUest’ultimo canale però non trasmetterà tutte le gare, ma solamente 5: Imola, Monza, Spagna, Francia e Stati Uniti. Per rimanere continuamente aggiornati sulle novità del Motomondiale, è possibile, poi, far riferimento con la Redazione di Mam-e.it, che seguirà le dirette LIVE delle prove libere dei Gran Premi.

Calendario del fine settimana

Ecco di seguito tutti gli orari e gli appuntamenti imperdibili per questo eccitante fine settimana:

Venerdì 18 marzo (Ora italiana) – F1 Bahrain 2022

13.00 – 14.00: Prove Libere 1 (FP1) 16.00 – 17.00: Prove Libere 2 (FP2) Sabato 19 marzo (Ora italiana) – F1 Bahrain 2022

13.00 – 14.00: Prove Libere 3 (FP3) 16.00 – 17.00: Qualifiche Domenica 20 marzo (Ora italiana) – F1 Bahrain 2022

16:00: Gara F1 GP del Bahrain