MotoGP Indonesia 2022, date e orari diretta tv e streaming: quando e dove vedere la gara su Sky e la replica su Tv8

Moto GP. Un weekend intenso ed adrenalinico quello che sta per arrivare, soprattutto per i motori. Non solo la Formula 1, con un inizio di stagione mozzafiato a Bahrain, ma anche il Motomondiale che andrà in scena con la seconda gara proprio in Indonesia. Di fatto, dal Qatar non si sono ancora spenti gli echi ridondanti della tripletta firmata da Andrea Migno in Moto3, Celestino in Moto2 ed Enea Bastianini in MotoGp.

Le prove sul tracciato di Indonesia

Ma questo fine settimana si cambia tappa, territorio e condizioni climatiche. Sarà una gara non facile sul circuito di Mandalika, in cui avrà luogo la terza edizione del GP di Indonesia. I piloti della prima classe, hanno già avuto modo e possibilità di assaggiare il tracciato, proprio il mese scorso durante i test collettivi. In quell’occasione il più veloce era stato Pol Espargaro in sella alla sua Honda.

Leggi anche:MotoGP Qatar a Losail, orari Sky e Tv8 in diretta tv e streaming

In cerca del podio in MotoGP

Tuttavia, il terzo posto ottenuto nell’ultima gara gli sta davvero molto stretto. Quel bronzo al podio del Qatar proprio non gli è andato giù, e ora ha deciso che dovrà assolutamente recuperare, caricando la gara di enormi aspettative. Nell’ultima challenge si è piazzato dietro a Bastianini e Binder. Ma non è l’unico in cerca di riscatto, anche la Ducati di Francesco Bagnaia e lo stesso Marc Marquez con la seconda Honda sono affamati di podio. Per non parlare della Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo.

Il programma del week end

Ecco a voi il programma del fine settimana con tutti gli orari e le gare previste. Il GP sarà trasmesso in diretta SKY Sport MotoGP (canale 208) e anche in differita su TV8, oltre allo streaming disponibile su NOW.

Venerdì 18 marzo Il primo giorno del fine settimana si apre con i seguenti appuntamenti da non perdere per iniziare nel migliore dei modi il funnel che porterà alle competizioni di domenica:

FP1 Moto3: ore 2 -2.40

FP1 Moto2: 2.55-3.35

FP1 MotoGP: 3.50-4.35

FP2 Moto3: 6.15-6.55

FP2 Moto2: 7.10-7.50

FP2 MotoGP: 8.05-8.50

Sabato 19 marzo Ancora prove e giri di pista previsti per la giornata di sabato:

FP3 Moto3: 2.00-2.40

FP3 Moto2: 2.55-3.35

FP3 MotoGP: 3.50-4.35

Qualifiche Moto3: 5.35-5.50

Qualifiche Moto2: 6.30-7.10

FP4 MotoGP: 7.25-7.55

Qualifiche MotoGP: 8.05-8.45

Domenica 20 marzo Al semaforo verde ”scatenate l’inferno”! Dopo i Warm-Up di categoria per riscaldare i motori, e una volta stilate le posizioni di partenza, non c’è più tempo da perdere. Ecco gli orari per il giorno di fuoco:

Warm-Up Moto3: 3.00-3.10

Warm-Up Moto2: 3.20-3.30

Warm-Up MotoGP: 3.40-4.00

Gara Moto3: 5

Gara Moto2: 6.20

Gara MotoGP: 8