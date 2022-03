MotoGP Qatar a Losail, orari Sky e Tv8 in diretta tv e streaming

Manca davvero poco perché sta per iniziare il Motomondiale 2022, che in questo fine settimana per il primo appuntamento della stagione farà tappa a Losail. Ma quando, a che ora e dove vedere tutte le gare in diretta tv e streaming? Qual è il programma completo, dalle prove libere alle qualifiche? Si tratta, lo ricordiamo, del primo GP del Qatar senza Valentino Rossi, che dopo ben 26 anni si è ritirato e che pochi giorni ha festeggiato la nascita della sua bimba, Giulietta.

Chi scende in pista per l’Italia alla Moto GP

Sale l’attesa per la prima stagionale della Moto GP. I riflettori saranno puntati sul campione del mondo in carica, Fabio Quartararo. Ma non solo. Tra i protagonisti attesi anche l’italiano della Ducati Pecco Bagnaia.

Il calendario delle gare

Dopo le prove libere di venerdì 4 marzo, ecco il calendario completo delle gare, con tutti gli orari, per sabato 5 e domenica 6 marzo.

Sabato 5 marzo ci saranno le altre prove libere e le qualifiche:

9.24-10.05 Moto 3, prove libere 3, diretta

10.20-11.00 Moto 2, prove libere 3, diretta

11.15-12 Moto GP, prove libere 3, diretta

13.30-13.45 Moto3, Qualifica 1, diretta

13.55-14.10 Moto 3, qualifica 2, diretta

14.25-14.40 Moto 2, Qualifica 1, diretta

14.50-15.05 Moto 2, qualifica 2, diretta

15.20-15.50 Moto GP, Prove libere 4, diretta

16.00-16.15 Moto GP, Qualifica 1, diretta

16.25-16.40 Moto GP, qualifica 2, diretta.

Domenica 6 marzo, invece, è il giorno delle gare:

11.00-11.10 Moto 3, Warm Up, diretta

11.20-11.30 Moto 2, Warm Up, diretta

11.40-12.00 Moto GP, Warm Up, diretta

13.00 Moto 3, gara, diretta

14.30 Moto 2, gara, diretta

16.00, Moto GP, gara, diretta.

Dove vedere le gare in chiaro e replica

Niente diretta tv in chiaro per il primo appuntamento del Mondiale della Moto GP. Le qualifiche e le gare di sabato 5 e domenica 6 marzo saranno trasmesse sì in chiaro su TV8, ma in differita: sabato alle 18.45 ci sarà la sintesi delle qualifiche Moto GP e domenica alle 21 sarà possibile rivedere la gara. Per la diretta, invece, bisognerà affidarsi ai canali Sky, Sky Sport Moto GP Hd, Sky Sport Uno o allo streaming sulle app di Sky Go, DAZN e NOW.