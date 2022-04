Formula E Roma 9 e 10 aprile, dove vedere la gara: orari, programma, diretta tv

Formula E a Roma: dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Covid, torna finalmente il E-Prix. E oggi e domani l’affascinante gara fa tappa a Roma, nel quadrante dell’Eur. Qui i piloti saranno impegnati con le loro monoposto in due sessioni di qualifica e due gare. Si svolgeranno rispettivamente una oggi, sabato 9 aprile, l’altra domani, domenica 10 aprile.

Si tratta del terzo doppio appuntamento del gran premio mondiale. Quest’anno in gara con le auto elettriche corre anche il pilota italiano Antonio Giovinazzi, che fino allo scorso anno gareggiava in Formula 1. Giovinazzi è nel team Dragon Penske.

Formula E, tornano gli spettatori

Grazie alla fine dello stato di emergenza, quest’anno tornano anche gli spettatori. Il circuito sarà quindi animato dalla presenza del pubblico, che riempirà gli spalti con il 100% delle presenze. Si prevede infatti che entrambi i giorni avranno il tutto esaurito. I biglietti sono andati esauriti sin dai primi giorni.

E-Prix a Roma, programma e orari TV

Per chi non ha trovato posto o non è a Roma, ecco quindi come fare per vedere qualifiche e gare della due giorni romana del Mondiale 2022 della Formula E. Le gare dureranno 45 minuti ognuna, più un altro giro per ogni gara. Ci sarà un extra time della durata di 10 minuti nel caso dovesse essere necessaria la presenza della safety car.

Questi sono gli orari in cui la Formula E scalderà i motori. Ecco quando potremo vedere in tv l’E-Prix di Roma 2022. La prima sessione di prove libere inizia oggi, sabato 9 aprile alle ore 7:15. Di seguito l’intero programma, che potrà essere seguito in diretta TV su Sky, su Now Tv oppure in chiaro su Italia 1.

Formula E a Roma, il programma di Sabato 9 aprile

FP1: 07:15 – 07:45

FP2: 09:00 – 09:30

Qualifiche-1: 10:40 – 11:55

Gara-1: 15:00

Formula E a Roma, il programma di Domenica 10 aprile

FP3: 08:30 – 09:00

Qualifiche-2: 10:40 – 11:55

Gara-2: 15:00

I canali dove vedere la Formula E a Roma in Tivoli e diretta streaming

Sarà possibile vedere qualifiche e gare della Formula E di Roma in diretta TV su Sky. Ecco su quali: Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Action (canale 206). Sarà inoltre possibile seguire l’E-Prix di Roma Eur in live streaming grazie all’app SkyGo oppure su Now TV.

Per chi non ha abbonamenti, le gare della Formula E di Roma possono essere viste in diretta in chiaro su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito Sportmediaset.it.