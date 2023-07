Forno sporco e incrostato, come pulirlo con la tecnica del vapore acqueo

Come fare quando il forno è sporco e incrostato? Come renderlo brillante in poco tempo? Ecco come pulire il forno con la tecnica del vapore acqueo, che lo libera da qualsiasi residuo di sporco!

La tecnica del vapore acqueo è perfetta per togliere le incrostazioni e lo sporco dal forno, ma come metterla in pratica? Ecco come eseguirla per ottenere i migliori risultati possibili e una pulizia impeccabile!

La pulizia regolare del forno è inevitabile

Una delle faccende domestiche più impegnative e più faticose è sicuramente la pulizia del forno. Anche se dall’esterno non si vede quasi nulla, all’interno del forno è facile che si annidano sporco e grasso durante la cottura dei cibi. I vapori della cottura si accumulano negli angoli più nascosti e nelle fessure e toglierli è davvero complicato.

Spesso ci ritroviamo a strofinare per lungo tempo per poter ottenere una discreta pulizia del forno, ma non sempre i risultati sono soddisfacenti. E allora, come fare per pulire alla perfezione questo elettrodomestico indispensabile nelle nostre case?

La soluzione potrebbero essere i detergenti chimici che troviamo al supermercato, ma i loro odori sono così forti che danno fastidio. Inoltre, fanno male alla salute e se li inaliamo rischiamo anche di sentirci male. Ecco però che esiste un rimedio naturale per risolvere il problema, il vapore acqueo. Scopriamo come usarlo per togliere incrostazioni e sporco ostinato dal forno!

Cosa serve per pulire il forno con il vapore

Per pulire il forno con la tecnica del vapore acqueo non servono ingredienti difficili da trovare, basta usare quelli che hai già in casa. Ecco infatti cosa ti serve:

Una casseruola per metterla nel forno;

Acqua calda;

Aceto oppure detersivo per piatti.

Una volta che hai recuperato tutto quello che ti serve, eseguire la procedura è semplice. Per ottenere risultati perfetti devi prestare attenzione a seguire passo dopo passo le cose da fare e vedrai che tutte le incrostazioni e lo sporco dal tuo forno saranno rimosse in un baleno.

Procedimento per la tecnica del vapore acqueo

Le fasi da seguire per mettere in pratica la tecnica del vapore acqueo e ottenere un forno pulitissimo sono semplici, ecco cosa devi fare:

Inizia riscaldando il forno a 230°C;

Fai bollire l’acqua nel bollitore;

Metti l’acqua calda nella casseruola;

Aggiungi all’acqua un po’ di aceto;

Posiziona la casseruola sul livello più basso del forno;

Fai agire il vapore per 30-60 minuti e non aprire lo sportello;

Spegni il forno e attendi fino a quando si intiepidisce;

A questo punto pulisci il forno con una spugna o un panno.

Questa procedura evita di far lasciare tracce di calcare al vapore acqueo e rende più efficace la sua azione pulente. Per quanto riguarda l’aceto, è un ingrediente eccellente per rimuovere lo sporco e agisce subito senza lasciare odore.

L’azione combinata del vapore acqueo e dell’aceto neutralizza infatti il suo odore persistente senza ridurre la sua azione sgrassante e anticalcare.

Se nel forno vi sono tracce di grasso di maggiore entità, metti nell’acqua qualche goccia di detersivo per piatti, che servirà a sgrassare a fondo le pareti dell’elettrodomestico. Alla fine passa un panno inumidito ed elimina qualsiasi residuo, poi lascia aperto il forno per farlo arieggiare.

Quando usare il metodo del vapore

La tecnica della pulizia del forno con il vapore acqueo è indicata per eseguire la regolare pulizia di questo elettrodomestico, anche quando non c’è troppo grasso e unto nell’apparecchio. Grazie all’azione del vapore lo sporco e il grasso si staccano con maggiore facilità e in tempi più brevi.

Inoltre, le incrostazioni si ammorbidiscono e sono anche più facili da rimuovere, senza bisogno di usare palette o altri strumenti che potrebbero graffiare e rovinare le superfici metalliche dell’apparecchio. Con l’azione del vapore si riescono a pulire anche gli angoli nascosti e si mantengono tali a lungo.

Per risparmiare energia, il trucco è quello di eseguire la pulizia dopo aver usato il forno, quindi dopo aver cucinato i cibi. Con il calore residuo puoi mettere in atto la tecnica del vapore acqueo senza riaccendere il forno per farlo riscaldare, ed evitando di far bruciare le macchie e le incrostazioni.

Come hai potuto vedere, il sistema del vapore acqueo per pulire il forno è piuttosto economico, non devi usare detergenti costosi, ma solo quelli che tieni già in cucina.

Inoltre, la tecnica permette di eseguire la pulizia del forno senza troppa fatica, visto che il vapore scioglie praticamente tutto quello che di sporco c’è all’interno. Un ottimo modo per rendere più semplici le pulizie domestiche!