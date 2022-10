Francesca Chillemi, chi è il fidanzato Stefano Rosso: età, lavoro, figlia, vita privata, foto e Instagram

Stefano Rosso è il compagno dell’attrice Francesca Chillemi, ma è anche il figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo Rosso. La coppia sta insieme da anni e nonostante i gossip che accosterebbero la sua bella all’attore Can Yaman il loro rapporto in realtà è più saldo che mai. Ma chi è nella vita Stefano Rosso? Conosciamolo più da vicino.

Chi è Stefano Rosso il fidanzato di Francesca Chillemi

L’uomo che ha fatto innamorare l’ex Miss Italia Francesca Chillemi ha 43 anni. E’ nato il primo giugno del 1979 in provincia di Vicenza. Dopo aver finito gli studi liceali, si è trasferito a Bassano del Grappa, per poi scegliere di proseguire gli studi all’estero. Così Stefano è andato a vivere a New York per frequentare l’istituto di fashion Institute of Technology, e si è laureato in commercio internazionale e marketing. Dopo diverse esperienze in America, è tornato in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia.

La carriera

Stefano Rosso è diventato brand manager di Diesel e si è occupato di collaborazioni con altri brand come Ducati e Adidas. Successivamente è diventato anche Amministratore Delegato di Red Circle Investments, società di investimento creata dalla famiglia Rosso nel 2011. Insieme a suo fratello Andrea e due amici ha creato il format RedRoomParty: un evento in cui il dress code prevede almeno un dettaglio rosso. E’ anche presidente e fondatore della OTB, il gruppo che controlla Diesel e altri marchi (Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf,). Rosso è anche il presidente della quadra di calcio del Vicenza.

Vita privata

Nel 2015 Stefano Rosso ha conosciuto Francesca Chillemi e i due si sono innamorati e hanno dato alla luce Rania nel 2016. Ma l’amore era già nell’aria nel 2010. I due infatti in quell’anno avevano avuto un breve flirt. L’attrice ha detto: “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo“. Stefano e Francesca non sono ancora sposati e vivono a New York.

Francesca Chillemi e il presunto flirt con Can Yaman

La sua fidanzata, come detto, è al centro di un gossip secondo cui lei e l’attore Can Yaman, con cui l’attrice condivide il set di Viola come il mare, avrebbero un flirt. Al settimanale Grazia tuttavia Francesca Chillemi, ad inizio ottobre 2022, ha spiegato che tra lei e il compagno è più forte che mai. E Can? Tra i due c’è solo una bella amicizia.

Instagram di Stefano Rosso

Stefano Rosso su Instagram è molto seguito. Il suo profilo, @stefano.rosso.brave, conta ben 30mila follower.