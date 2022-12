Francesca Del Taglia (ex di Eugenio Colombo), chi è il fidanzato Federico Fiorentino: età, lavoro, foto e Instagram

Francesca Del Taglia è uscita finalmente allo scoperto, come in molti speravano ormai da qualche tempo. Uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato a seguito della ben nota rottura amorosa con Eugenio Colombo. La notizia è abbastanza recente, e per questo i tabloid rosa infiammati in queste ultime ore. Ma cosa sappiamo davvero in merito? Chi è il nuovo amore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Quale la sua identità? Cerchiamo di scoprire insieme qualche dettaglio in merito.

Francesca Del Taglia, la fine della storia con Eugenio Colombo

Anzitutto, è doveroso sottolineare che l’amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è giunto al capolinea, e questo all’indomani di un matrimonio che sembrava molto stabile e concreto, da quale sono nati anche due splendidi figli. Certamente, la coppia, nata a Uomini e Donne, era tra le preferite del pubblico, che ha sempre tifato per loro, dopo aver regalato fortissime emozioni a tutti i telespettatori di Canale 5. Ma perché i due si sono lasciati? Come è avvenuta la rottura? Sarebbe stato proprio l’ex tronista a far intuire la dinamica, tramite le sue esternazioni sui social: pare sia stato tradito dalla moglie. Parallelamente, però, Francesca non ha mai confermato la versione data dal suo ex, specificando che da tempo le cose non andavano più.

Francesca Del Taglia: la foto con il nuovo fidanzato/amante

Ad ogni modo, proprio nelle ultime ore, Francesca Del Taglia è uscita definitivamente allo scoperto col suo nuovo fidanzato, ormai la cosa non è più celata al mondo. Dopo alcune settimane di rumors, infatti, che parlavano di un misterioso ragazzo di nome Federico, ecco che la coppia sbuca finalmente sui social. Il nuovo compagno di Francesca ha postato una foto sul suo profilo Instagram, poi ripresa e ripubblicata da lei, quindi ricondivisa, con l’intento chiaro di voler ufficializzare la loro unione.

Federico Fiorentino: chi è il nuovo fidanzato di Francesca Del Taglia?

Federico Fiorentino, dunque così si chiama il nuovo fidanzato di Francesca Del Taglia. Il ragazzo sarebbe l’amico del fidanzato della sorella di lei, Elia, e forse da qui si capisce anche il come i due si siano conosciuti. Per il momento, le informazioni su di lui sono ancora frammentarie, lasciamo che i paparazzi lavorino e continuino a racimolare informazioni.