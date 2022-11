Frasi 1 novembre 2022: i messaggi di auguri e le immagini da inviare per la Festa di tutti i Santi

Manca poco alla festa di tutti i Santi e in tanti cerchiamo frasi originali con i quali fare auguri ad amici e conoscenti in occasione di questa festività religiosa che precede la giornata nella quale si onorano i defunti, il 2 novembre.

Per cercare le origini questa ricorrenza dobbiamo andare molto indietro nel tempo, si fa risalire addirittura al IV secolo dopo Cristo la commemorazione dei martiri. Ma non esisteva una data precisa che è stata fissata solo da re Luigi il Pio il quale ha stabilito che si celebrasse il 1 novembre.

Perché nasce la festa di tutti i Santi

In generale la festa del 1 novembre viene riferita a tutti coloro che hanno nomi particolari e, quindi, non riconducibile a un Santo indicato nel calendario. Anche se è entrato in uso farsi gli auguri uno con l’altro come se la giornata rappresentasse l’onomastico di tutti.

Ma quali sono le frasi tra le quali scegliere per poter mandare gli auguri in modo originale? Andiamo a vedere…

Frasi di auguri da poter inviare ad amici e parenti

Rendi onore al nome che possiedi tutti i giorni con la tua bontà e onestà.

Buon onomastico di cuore, ad Ognissanti si festeggia il proprio nome indossato da un Santo, ricorda sempre di onorarlo.

Che i Santi e Gesù Cristo veglino sempre su di te, sorreggendoti se ne avrai bisogno ed indirizzandoti sempre verso il giusto cammino. Senti auguri per la festa di Ognissanti.

Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che questi possano sempre illuminare il tuo cammino soprattutto nelle giornate più buie.

Ho pensato per te gli auguri più scintillanti, tra preghiere e canti, oggi che è la festa di tutti i Santi.»

In questa giornata è importante rivolgere lo sguardo al cielo affinché tutti i nostri pensieri più profondi volgano verso le persone care e affinché i Santi in Paradiso si prendano cura di loro e di noi.

Il mio augurio più sincero per voi è che vi giunga la più raggiante luce che tutti i Santi oggi in cielo esprimono con il loro grande amore per noi.

Tutti noi abbiamo dei Santi in cielo da pregare e che ci proteggono. Io oggi prego anche per i vostri, affinché vi custodiscano sempre nella pace e nell’armonia.

Per questa ricorrenza, una luce divina dall’alto ci ricorda i nostri amati santi! Buon 1 novembre con tutto il cuore!

Dimenticarsi di una data importante come questa è impossibile, così come dimenticarsi di persone importanti come te: tanti auguri per Ognissanti.