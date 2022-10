Ponte Ognissanti 2022, cosa fare e dove andare: le fiere, gli eventi e i borghi da visitare il 1 novembre

In molti stanno aspettando l’arrivo del ponte di Ognissanti, per staccare con la routine dopo due mesi di ritorno al tran tran quotidiano. I più fortunati potranno contare su quattro giorni di riposo, nei quali concedersi, magari, anche una piccola vacanza in Italia o all’estero.

Le temperature miti di questo periodo lasciano i vacanzieri liberi di scegliere tra una grande varietà di destinazioni.

Destinazioni tra le quali scegliere

Visitare città storiche italiane può essere una destinazione interessante, anche per le famiglie. Un’occasione per vedere posti mai visti, approfondendo la conoscenza storica e architettonica di località di pregio. Non di meno, però, c’è chi preferisce optare per una quattro giorni di vacanza all’aperto sfruttando il favore del tempo che sembra riservare ancora qualche giorno di clima tiepido.

Tra le scelte più gettonate ci sono le zone termali. L’Italia è ricca di cittadine che offrono terme naturali e che consentono ai visitatori di concedersi 4 giorni di vero relax immersi in piscine sorgive di acqua calda e concedendosi qualche massaggio rigenerante.

Per i meno pretenziosi c’è anche il mare di autunno che, fuori stagione, offre una pace e una tranquillità invidiabili. E per quanti vogliano allontanarsi dalla nostra Penisola sono tante le destinazioni, anche europee, allettanti.

Viaggi all’estero

Tra le tante mete ce ne sono alcune da tenere in considerazione: La Croazia, per esempio, così ricca di vegetazione, di aree protette e parchi offre spettacoli mai visti come, cascate e laghi e anche decine di migliaia di specie animali. E per gli amanti della natura da non escluder anche gli slow trails in Galizia, camminando a passo lento tra le bellezze del paesaggio.

Per quanti non ne hanno avuto abbastanza del mare e del sole non è difficile neanche programmare una breve vacanza in Grecia o a Ibizia, Maiorca, le Canarie e così via. Tutte mete non così lontane da raggiungere per concedersi un prolungamento della stagione estiva.

Anche la Svizzera non è poi così lontana e, in particolare il Cantone Vallese dove oltre a potersi immergere nella natura si potranno anche gustare cibi caratteristici e vini pregiati, concedendosi anche gite di trekking o in mountain bike.

Mostre e visite storiche in Italia

La scelta di restare in Italia comporta comunque una grande varietà di destinazioni tra le quali optare. Tante anche le mostre programmate, e tra le altre: a Roma quella di Van Gogh a Palazzo Bonaparte, a Milano Andy Warhol alla Fabbrica del vapore o, anche l’esposizione nel Palazzo ducale di Genova di Rubens. Mentre a Firenze a Palazzo Strozzi si terrà la mostra dedicata a Olafur Eliasson.

Ma l’Italia e tanto altro oltre alle mostre… Le zone termali sono diverse. In provincia di Siena c’è San Casciano dei Bagni o anche Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat.

Per quanti vogliano restare a tema Halloween non allontanandosi dalla storia c’è anche Volterra, conosciuta come città dei vampiri, in quanto era la sede del concilio dei vampiri.