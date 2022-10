Sagre e manifestazioni a Roma e nel Lazio a ottobre 2022: eventi e feste in programma

Ottobre è un mese ricco di colori, profumi e tanti cambiamenti. Si celebra l’autunno in tutte le sue forme più brillanti, sia a tavola che per strada: la nostalgia di un’estate ormai trascorsa farà pian piano spazio a questo ennesimo cambio di stagione, che porta con sé tante novità e, soprattutto, tanti eventi imperdibili.

Nel mese di ottobre, infatti, sono tanti gli eventi e le manifestazioni che si svolgono nei borghi più caratteristici del Lazio, come nella Capitale stessa, del resto. Per fare un semplice esempio su tutti: non possono mancare le Sagre e gli eventi enogastronomici in cui si possono apprezzare i piatti della cucina tradizionale del borgo o i prodotti tipici locali.

Feste, sagre, rievocazioni storiche e tanto altro nel Lazio

Tante, poi, anche le Feste Medievali a cui poter prendere parte, e viaggiare nel tempo: qui si potrà assistere a cortei meravigliosi che riecheggiano i colori e le movenze dei tempi andati, con costumi d’epoca apprezzatissimi e gare a cavallo da non perdere.

Leggi anche: Meteo, in arrivo temporali di pioggia rossa con sabbia del Sahara: le previsioni per il fine settimana

E poi fiere, mercati e feste religiose

Poi, non dimentichiamo, certo, le tante Fiere che ci sono in programma: si va dalle mostre-mercato sino alle esposizioni nazionali ed internazionali, per ogni tipologia di oggetto o prodotto. Infine, certo, ci saranno anche le rinomate feste religiose, eventi tanto attesi dalle comunità locali ed in perfetta sintonia con la storia e le tradizioni di ogni comunità che di volta in volta le celebrerà.

Un patrimonio da scoprire

Doveroso dire, inoltre, che la regione Lazio è un vero e proprio spettacolo sia per gli autoctoni che per i turisti di ventura. Di fatto è una delle regioni italiane più ricche dal punto di vista storico, architettonico ed artistico nel nostro amato Paese. Solamente Roma, al sua Capitale, basterebbe per esserlo: la si può considerare la città nel mondo con la maggiore concentrazione di monumenti ed opere di grande valore.

Eventi e Feste in programma a Roma e nel Lazio

Ora, però, bando alle ciance: continuano a leggere questo articolo scoprirete tutti gli eventi imperdibili che ci saranno nel Lazio durante questo mese. Noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo selezionato per voi lettori una rassegna tra le proposte più caratteristiche e suggestive. Eccole: