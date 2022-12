Frasi 8 dicembre: messaggi di auguri e immagini da inviare per la Festa dell’Immacolata

Buona Festa dell’Immacolata e buon 8 dicembre a tutti. Oggi, come da tradizione, prendono il via le festività nazionale: è giovedì, ma è festa e molti di voi sicuramente approfitteranno di questa giornata, o addirittura di questo ponte, per fare una gita fuori porta, per rilassarsi e dedicare un po’ di tempo alla famiglia. C’è chi ha preferito restare a casa, chi invece ha fatto la valigia ed è andato via. In ogni caso noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di frasi, di messaggi di auguri, da poter inviare ad amici e parenti in questo 8 dicembre così speciale. Tra un albero da addobbare e l’altro, infatti, molti saranno quelli che dedicheranno un minuto del loro tempo per inviare un messaggino di auguri. E se non avete idee, qui siete nel posto giusto!

Festa dell’Immacolata, le migliori frasi e immagini da inviate l’8 dicembre su WhatsApp

Le frasi più belle da inviare per augurare Buona Immacolata Concezione

Ecco, quindi, una serie di frasi, tra citazioni famose e non, da inviare l’8 dicembre per augurare ad amici e parenti una Buona Festa dell’Immacolata:

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. Buon 8 dicembre a tutti (Papa Francesco)

Nel ventre tuo si riaccese l’amore, per cui io caldo nell’eterna pace. Così è germinato questo fiore. (Dante)

Anche noi, come la Vergine Immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. (Papa Francesco)

Dio ci ha scelti per essere santi e immacolata di fronte a lui nella carità (San Paolo)

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei (Edward Poppe)

Che la fede ti sostenga sempre. Buon 8 dicembre a tutti!

Apriamo i nostri cuori, oggi ancora di più. Buona Festa dell’Immacolata!

Chi confida in Maria non si sentirà mai defraudato (San Giovanni Bosco)

Maria è il modello per eccellenza della vita cristiana. Buon 8 dicembre (Papa Giovanni Paolo II)

Che la vita ti sorrida sempre. Buona Festa dell’Immacolata!

Ti auguro tanti momenti felici e indimenticabili. Buon 8 dicembre, amico mio!

Una vita di sorrisi. Buon 8 dicembre!

Luci, colori, tutto è pronto per l’arrivo del Natale. Che l’Immacolata vegli su di te, auguri!

L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie (San Josemaria Escriva)

Buona Festa dell’Immacolata 2022: frasi di auguri e immagini per l’8 dicembre

Le foto da inviare l’8 dicembre ad amici e parenti

Dopo le frasi e le citazioni, ecco alcune immagini con gli auguri da poter inviare l’8 dicembre. Ad amici, parenti e colleghi di lavoro, per augurare a tutti un buon inizio delle festività natalizie!