Frasi, aforismi e citazioni sul mese di aprile: messaggi e immagini da inviare

Marzo pazzerello è ormai alle spalle. E ora non ci resta che dare il benvenuto ad aprile…dolce dormire! Ebbene sì, il tempo vola e siamo già ad aprile: la primavera ha bussato alle nostre porte, nonostante il tempo degli ultimi giorni e le temperature un po’ in calo in tutta Italia. C’è chi sta già pensando alla bella stagione, al mare, al sole, al caldo. E chi invece vuole godersi queste giornate primaverili, ora più ‘lunghe’ con il cambio dell’ora. Ma volete mandare un messaggio ai vostri amici per augurare buon inizio mese e non avete idee? Non preoccupatevi, ci pensiamo noi de Il Corriere della Città. Ecco, di seguito, una serie di aforismi, frasi, poesie, sul mese di aprile per sorprendere tutti perché a volte basta poco, anche solo un pensiero, per scaldare il cuore di chi amiamo. Un messaggino come a dire: ‘ti sto pensando’.

Le poesie più belle sul mese di aprile

Aprile inizia con il pesce d’aprile. E, quindi, con scherzi e divertimenti. Ma ecco anche una serie di aforismi e poesie belle da poter inviare oggi (e per tutto il mese):

Aprile è il mese più crudele, genera Lillà dalla terra morta. Mescola memoria e desidero, stimola le sospite radici con la pioggia di primavera (Thomas Stearns Eliot)

Meglio un istante ad aprile che tutto un lungo mese in autunno (Adam Mickiewicz)

La bianca fioritura delle margherita nei primi giorni di aprile è ciò che più somiglia al cuore dei bambini (Fabrizio Caramagna)

E poi appoggiarsi al cielo di aprile come a una guancia leggera. Con la pelle che aderisce alle pelle della serenità e un filo d’aria a circondarmi (Fabrizio Caramagna)

Buon aprile 2023 a tutti