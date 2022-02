Frasi Carnevale 2022, i migliori messaggi, foto e video da condividere su WhatsApp e Facebook

La festa di Carnevale, quella più amata soprattutto dai bimbi, è ormai alle porte e non ci resta che correre per acquistare o inventare un vestito da indossare, una maschera particolare. Perché a Carnevale ogni scherzo vale e tutto è lecito, anche per gli adulti che vogliono tornare bambini. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire quali possono essere i migliori messaggi, tra frasi e foto, da inviare ai nostri amici e parenti sui social, per stupire proprio tutti!

Buon Carnevale 2022, le frasi di auguri

A Carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale!

Carnevale guarisce ogni male! Auguri a tutti!

Il Carnevale è uno spirito ironico che va a piede libero! (Francesca Bastone)

A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti. (Nicolai Evreinov)

Avete fatto caso che l’ultima domenica di carnevale i cimiteri sono un mortorio? Totò

Carnevale presto impazza, tutti quanti nella piazza! (Ada Roggio)

Carnevale in poesia, mette tanta allegria! (Ada Roggio)

Frasi per Carnevale

I Carnevale passano, certe maschere restano! (Jean Paul Malfatti)

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più! (Xavier Forneret)

La vita è come il carnevale: non puoi sapere che scherzo ti farà! (Aida Nasic)

Tra un po’ sarà carnevale, ma certa gente la maschera ce l’ha tutto l’anno! (Carl William Brown)

E’ meglio essere odiati per ciò che siamo, che essere amati per la maschera che portiamo! (Jim Morrison)

Immagini e video per augurare buon Carnevale