Frasi contro la violenza sulle donne: citazioni e aforismi famosi per il 25 novembre

Sono sempre di più, purtroppo, le donne che vengono uccise per mano di compagni, ex mariti, fidanzati, conviventi. E si parla spesso di ‘femminicidi’, di donne, di qualsiasi età e provenienza, massacrate di botte, ammazzate. Da chi avrebbe dovuto amarle, proteggerle, farle sentire al sicuro. Ma loro al sicuro non si sono sentite. C’è chi ha provato a ribellarsi, a denunciare, chi per colpa di una burocrazia troppo lenta ha perso ugualmente la vita. Pugnalate, botte, acido, benzina, perché lo scopo degli aggressori è solo uno: cancellare quella ‘donna’, la vittima di turno ritenuta non importante, non essenziale. E proprio per combattere il femminicidio, è stata istituita una giornata contro le violenze, che cade il 25 novembre. Ecco alcune delle frasi più belle e famose per riflettere su questa data così importante, anche se in realtà si dovrebbe lottare sempre.

Le frasi più belle contro la violenza sulle donne

Noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di frasi per riflettere e per accendere i riflettori su una tematica, purtroppo, ancora troppo attuale. E su quella violenza fisica e psicologica, che va combattuta.

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood)

Il motto del violento: ‘Vivi e lascia lividi’ (Fabrizio Caramagna)

L’amore non è violenza, l’amore è fiducia. Rispetto.

La violenza verbale è la prima tappa della violenza generale contro le donne (Isabelle Alonso)

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne (Maya Angelou)

Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto, non il mascara (Marilyn Monroe)

La violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà, la vita delle persone (Giovanni Paolo II)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole (Coco Chanel)

Non serve fare pace con una carezza se poi devi diventare di nuovo un giocattolo rotto (Fabrizio Caramagna)

La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani. Ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo (Nicole Kidman)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé. Io credo di aver già scelto: mi sono salvata da sola (Marilyn Monroe)