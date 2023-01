Frasi di auguri di buon anno per il 2023: messaggi originali, foto e immagini GIF da inviare su WhatsApp e Facebook

Messaggi di auguri per il 2023: ecco un elenco di frasi originali, foto, immagini GIF da inviare su Whatsapp e Facebook ad amici e parenti. Oggi, 1 gennaio 2023, è la giornata dove tradizionalmente si inviano e si scambiano gli auguri di buon anno, il 2023 in questo caso. Se in passato c’erano SMS o telefonate a dominare la scena oggi lo sono sicuramente WhatsApp e più in generale i vari social, da Facebook a Instagram per arrivare a Telegram o Twitter (e chi più ne ha, più ne metta). A mancare però non sono i mezzi quanto piuttosto le idee: cosa scrivere cioè nel classico messaggio? Questo elenco può venirvi in aiuto.

Auguri di Buon Anno Nuovo su WhatsApp: le migliori frasi e immagini da scaricare a Capodanno 2023

Messaggi di auguri per il 2023: le migliori frasi (anche ironiche) da inviare

Scegliere le parole giuste è infatti sempre un’impresa ardua. A volte non sappiamo proprio cosa scrivere per i nostri auguri. Ecco allora una serie di proposte che potrebbero aiutarvi: prendetene spunto per comporre gli auguri di buona anno da inoltrare ai vostri cari.

Tantissimi auguri di un anno nuovo più clemente di quello che, per fortuna, ci stiamo lasciando alle spalle… 🎊🎊🎊🎊

Sperando che finendo questo 2022 si porti via tutte le sofferenze, le paure, i dolori di un anno terribile, auguro a tutti voi che il 2023 riservi finalmente prospettive di rinascita e serenità. Ne abbiamo davvero un gran bisogno.

Mai più sperata fu la normalità…quella di prima. Che immagino e spero migliore di come l’avevamo costruita. Auguri di cuore. Ne abbiamo bisogno tutti.

Ti auguro di riuscire a realizzare nel 2023 tutti i tuoi obiettivi. Che poi però ora che ci penso sono gli stessi del 2022, che avevi tentato nel 2021, elencato nel 2020, annunciato nel 2019, dichiarato nel 2016, urlato nel 2015, scritto nel 2014, provato nel 2013 e niente, dai, allora vedrai che il 2023 sarà quello giusto!

Ho depositato sul tuo c/c n. 2023 c/o la banca Felicità, 365 gg di fortuna, salute e amore. Divertiti nel prosciugare il conto. Buon anno! (Eh no, niente soldi! Qualcosa dovrai fare pure te, no?!)

Tanti auguri per un 2023 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

Frasi di auguri di buon anno 2023: ecco le citazioni di buon anno 2023 e le frasi belle che fanno al caso vostro

Se invece preferite ricorrere a qualche frase famosa vi accontentiamo subito. Queste alcune proposte che potrete utilizzare per i vostri messaggi.

Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le persone perbene” (Gigi Proietti)

(Gigi Proietti) Per l’anno nuovo. […] Voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose come fosse quel che v’è di bello in loro: cosi sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: sia questo d’ora innanzi il mio amore! Non voglio muover guerra contro il brutto. Non voglio accusare, non voglio neppure accusare gli accusatori. Guardare altrove sia la mia unica negazione! E, insomma: quando che sia, voglio soltanto essere, d’ora in poi, uno che dice sì! (Friedrich Nietzsche)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)

L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi. (Gilbert Keith Chesterton)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Messaggi di auguri per il 2023 da inviare su Whatsapp e Facebook: originali e sorprendenti

Foto e GIF buon anno 2023: ecco le immagini da inviare ad amici e parenti

Infine, per chi preferisce una bella immagine al posto del solito pensiero scritto, vi proponiamo una serie di foto, GIF e immagini da inviare su WhatsApp o magari nelle vostre chat Instagram. Utilizzarle è semplice: basta salvarle sul proprio dispositivo e inviarle a chi vuoi!

Auguri di buon 2023: altre frasi originali, citazioni, aforismi, da inviare nei messaggi di auguri per il nuovo anno

Ma non finisce qui. Ecco qualche altro esempio di frasi belle per scrivere i vostri messaggi di auguri per il 2023.

Che ogni giorno di questo 2023 sia per te un Capodanno, ci sia sempre un nuovo inizio, qualcosa da festeggiare e nuovi desideri da realizzare.

Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!

Quest’anno lascia la strada maestra e prendi tutti i sentieri possibili. Vai dove non sei mai stato, guarda dove non hai mai guardato, osserva il mondo da nuove prospettive. E sarà tutto molto più bello.

Sono sicuro che il 2023 sarà l’anno del tuo riscatto! Ora cerco qualcuno per farti rapire…poi non dire che non sono un amico!

Per altre frasi divertenti e simpatiche da inviare per festeggiare il 2023 ma anche video e GIF animate potete consultare il seguente link che rimanda ai nostri speciali realizzati in occasione dell’arrivo del nuovo anno.

