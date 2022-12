Frasi di Natale 2022, i migliori messaggi di auguri da inviare ad amici, colleghi e parenti

Frasi di Natale 2022, anche quest’anno è finalmente arrivato il momento di stupire i propri amici e parenti con delle frasi che possano rendere questo giorno ancor più magico e speciale. Che sia un semplice sms, oppure un messaggio su Whatsapp, si sa che degli auguri sinceri scaldano sempre il cuore di chi li riceve. In questo articolo, abbiamo selezionato per voi una raccolta dei miglior messaggi di auguri da inviare a parenti e amici per questo Natale 2022.

Frasi Natale 2022, i migliori messaggi da inviare a parenti e amici

Un biglietto scritto a regola d’arte fa sempre la sua bella figura, portando gioia ed anche un briciolo di commozione in chi lo riceve. Quale occasione miglior del Natale per prendere in mano la penna e scrivere ai propri parenti ed amici dei messaggi che possano riscaldare il cuore? Di seguito una raccolta delle più belle frasi di Natale 2022. Perfette per voi o da inviare ai vostri cari su Whatsapp, ecco una raccolta di frasi celebri di poeti, scrittori e cantanti.

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, e molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perchè dobbiamo aspettare il Natale per iniziare (Bob Hope).

Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo è Natale (Dale Evans Rogers).

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volte, prendeteli tutti quanti (Gianni Rodari).

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword).

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia (Ada Merini).

Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita (Enco Bianchi).

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere (Jostein Gaarder).

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint-Exupèry).

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati (Ada Merini).

Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al vecchio i piacere della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa! (Charles Dickens).

Se invece ad un testo scritto, seppur ben composto, preferite una bella foto vediamo adesso qualche proposta originale da inoltrare a chi vogliamo bene. I mezzi tecnologici di certo non mancano: dalle chat di WhatsApp, che proprio in queste circostanze si animano di numerosi messaggi, a Instagram o Facebook (Messenger). E del resto, spesso, un’immagine è più evocativa e trasmette meglio il senso di quello che vorremmo esprimere a parole. Anche a Natale.